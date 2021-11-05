為宣傳公投羅智強邀「夜宿凱道」 柯文哲：會去看一看
距離1218公投僅剩下一個多月時間，除了國民黨積極宣傳公投外，由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日也將啟動「民主戰車」針對公投進行全台宣講。而近日發起夜宿凱道宣傳公投的國民黨台北市議員羅智強，也在質詢時把他在凱道夜宿的帳篷帶進台北市議會，並詢問柯文哲是否願意為了宣傳公投「到凱道睡一晚？」對此柯文哲婉拒，不過表示「會去現場看一看」。
記者丁上程／台北報導
2021-11-05 14:27:38
羅智強在質詢時表示，根據他的民調機構統計，僅只有8%的民眾「知道公投，且知道確切投票時間。」由於在日前專案報告質詢時，柯文哲也曾經針對公投日期回答錯誤，羅智強也直言，羅智強表示，如果連市長都不知道公投日期，一般民眾怎麼辦？
羅智強說，根據民調，有一半的人知道要辦公投但不知道時間，只有8％的人回答出12月18日這個正確答案，因此還要更努力宣傳。如果很多人想要投票但卻不知道時間，很可能因為有另外的行程而錯過公投。
羅智強接著表示，請市長評估一下，要不要一起到凱道，跟民眾一起做一些簡單的宣講。羅還笑說，「小強」的綽號還是柯文哲取的，自此成為他的政治標記，因此力邀柯一定要到凱道的「小強電視台」，且要帶著藍白拖。對此柯文哲表示，很久沒露營，有空的話會去看一下，藍白拖則是「會回去買一雙。」