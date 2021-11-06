城中城罹難家屬7頁手寫信 感謝陳其邁無微不至協助幫忙
城中城事件告一段落，高市府團隊關懷罹難者家屬的腳步並未停下，高雄市長陳其邁再次親訪罹難者家屬，來到鄭姓罹難者的弟弟家慰訪，讓鄭先生相當感動，更親送手寫的7大張感謝信到社會局，對市府團隊全力協助表達感激，信末不忘感謝市府團隊陪伴，寫下「市長加油」、「大家加油」等字語。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-06 16:47:38
鄭先生在信中提到，這場災害帶走了這輩子感情最好的二哥，很痛心、很不捨，還為此留下男兒淚，幸好在心情低落、慌亂之時，市長率領市府團隊全力投入救援善後，從事發到公祭期間，每日都可以在殯儀館看到市長向罹難者致意、向家屬慰問的身影，真的把他們當自己家人看待，凡事盡心盡力做到最好。他說，市長如此親力親為，展現做事的態度，他不敢說市府團隊100分，但他可以跟大家說「無可挑剔」。
鄭先生也感謝市府團隊非常體諒家屬的無助及焦慮，安排社工一對一的個別服務，還有專業律師提供法律諮詢，針對家屬個別問題解惑，除了執行現階段的服務外，也評估未來可預見的問題，積極規劃後續的因應作為，態度認真負責，讓罹難者家屬好安心。
社會局指出，將持續協助罹難者戶籍登記、法律服務及慰助金發放等工作，市長陳其邁也逐一探訪罹難者家屬聆聽心聲。市府團隊對家屬心中的痛感同身受，會持續協助罹難者家屬的後續處理，會用負責認真態度，輕撫每一個受傷心靈，盼生者安心、亡者安息。