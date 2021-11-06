高雄大邁進 趙天麟林園領路跑不忘宣傳公投4個不同意
新冠肺炎疫情趨緩，「一起！3.0高雄大邁進」活動今(6)日開拔到林園區，民進黨立委趙天麟與數百名跑友從漁港公園出發，沿路經過林園公園等海線，跑友不畏烈豔也享受久違了可以不戴口罩大口呼吸跑步的暢快。活動現場也設攤宣傳公投「四個不同意」。主辦單位還於活動後捐贈2萬元予中芸國小做為天文教育推廣基金。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-06 20:04:03｜2021-11-06 20:08:31
「大高雄38區公益完跑」活動由立委趙天麟服務處、民進黨高雄市黨部、橄欖枝基金會、 鳳山慢跑協會、一順享愛跑、紅螞蟻慢跑隊、高雄市紅螞蟻之友會林園清水岩路跑協會共同主辦，今天的路跑全程6.1公里，跑友頂著豔陽，即使揮汗如雨，又能一起完成疫後的首場路跑，暢快、歡喜全掛在臉上。
趙天麟回顧2020 年元旦啟動「一起!2.0山海河港市公益路跑」，跑友從鼓山、鹽埕等5個行政區，跨越愛河、高雄海洋流行音樂中心等，沿路見證高雄市繁華的都心區。2021年元旦接續「一起！3.0高雄大邁進」，大家相約第2次要把大高雄 38 區再完跑一遍 ，但因為疫情延燒，打亂進度，如今防疫逐步解封，大家盡享大口呼吸的路跑活動，除了暢快還有更多令人驕傲及感動的防疫成果。
迎向後疫情時代，趙天麟邀請更多跑友加入大高雄38區公益完跑行列，用雙腿跑過高雄的山巔水澗，一起在踏踩的步伐中感受土地的芬芳及人文風情，一起用熱情滋養高雄。
民進黨立委林岱樺、市議員韓賜村、前高雄市副議長蔡昌達、前高雄市議員李雨庭、林園區長陳興發等人也參加路跑活動，現場還有民進黨迎戰公投應援團及防火宣導。