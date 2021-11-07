蒸蛋照食譜做失敗！內行教「1撇步」保證完美：蛋殼別丟
家常菜「蒸蛋」的做法看似簡單，但要漂亮又美味卻非常困難，近日就有一名網友喪氣指出，他照著網路上食譜步驟做蒸蛋，對成品卻感到非常不滿意，貼文一出引起熱烈討論，有內行網友透露撇步，可以用蛋殼去抓等比例的份量，就不容易出錯。
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 10:59:29
該名網友昨（6）日在PTT貼文，他以「蒸蛋是不是一個很難的料理」為題，表示看別人做蒸蛋只要把蛋打下去，加完美比例的水，再放醬油調味，最後用電鍋蒸一蒸，就有一碗完美的蒸蛋，好像很簡單，不過他照著步驟做一遍，成品卻水水的，吃起來口感不佳，讓他無奈嘆：「我是不是沒有料理的天份，連這麼簡單的料理都可以做的很爛。」
貼文一出，網友紛紛留言，「難＋1，每次都太老」、「這道料理看起來很簡單，實際做超難，電鍋按下去不是0就是1，沒補救機會」、「其實不用濾沒差，但是真的很難調味」、「鹽量比水量難抓」、「超級難，我媽這輩子沒成功過」。
對此，有網友提供料理方式，「蛋要過篩，放一點蒸氣，溫度太高會蒸壞」、「蛋：水大概1：2，加點鹽，電鍋留一縫」、「我只有用盤子蓋住就很完美了」、「你是不是沒有把蒸蛋蓋起來，上升蒸氣會往下滴的」、「沒失敗過，比例抓對就好，用盤子蓋住，電鍋留空隙，1杯水，蒸完美的8分鐘」、「水的比例是重點」、「蛋液用濾網過篩，視份量加柴魚醬油加水，水不要太多，電鍋蓋不要全蓋，用筷子平撐」。
另外，還有網友透露，「小撇步，用蛋殼裝水，你用一顆蛋就用一個蛋份的水，加碎蝦米，碎香菇，海帶芽，這些都是天然鹹味，還可以加適量紅蘿蔔絲高麗菜絲，裝的容器記得先抹油再倒入上述混合物，好吃」。（編輯：賴禹妡）