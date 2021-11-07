國民黨：蘇貞昌批公投害台灣 「從台灣人騙到美國人」

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林家興抨擊，蔡英文曾把「美牛講成毒牛」，今日蘇貞昌將美豬抹黑成毒豬，騙台灣人不夠「連美國人都要騙」，政治誠信早已破產。
另一方面，針對桃園市長鄭文燦指稱國民黨捍衛食安、反對萊豬進口，是「國民黨把美國人當3歲小孩」，國民黨發言人江怡臻痛批，當民進黨蘇貞昌與鄭文燦硬是把反對萊豬、保護食安的民生問題與國際經貿議題掛鉤，才是真的「把台灣人與美國人都當3歲小孩」。江怡臻指出，在美國的豬肉生產中，明明有絕大多數78%不含萊劑的豬肉可進口，民進黨卻要為22%的萊豬破壞美豬在台灣的聲譽，甚至混淆「萊豬」與「美豬」，甚至掛勾台灣的國際貿易信譽，根本是在傷害台灣的對外關係，也陷美國於不義。
江怡臻表示，當民進黨承諾的2025年非核家園進度嚴重落後，台灣民生與產業面臨缺電風險，只好提早重啟檢修中的核三來救援、人民也被迫承擔空汙「用肺發電」，蔡政府可曾對台灣能源轉型務實負起責任？
江怡臻指出，當桃園市長鄭文燦一邊高喊能源轉型、保護藻礁，另一方面牽拖馬政府，卻忘記觀塘工業區第一期造地工程，是陳水扁執政時期的2001年11月12日正式開工；再來2018年10月08日，蔡政府讓三接環評再度過關，所以三接才會在2019年11月正式開工，更被環團批評為「環評史上最黑暗一天」。而當年馬英九可以展現魄力停掉國光石化保護濕地，反觀蔡英文承諾「藻礁永存」卻蓋三接天然氣毀藻礁，兩相對照實在諷刺，也才能檢驗出政治人物真正的信念堅持。
江怡臻表示，面對民進黨進口萊豬威脅食安、能源轉型失敗的執政錯誤，甚至還要限制人民行使民主的權利與破壞環境生態，國民黨與台灣民意站在一起，除了主推自己提出的「反萊豬」與「公投綁大選」二案外，也會尊重與協助民間團體的提案，主軸「公投大家挺，臺灣謝謝你」。
江怡臻呼籲，當執政的民進黨挾著5800萬對在野黨與人民頤指氣使，只有大家出來挺公投，台灣人民才能終止民進黨倒行逆施、守護自己的健康與民主。