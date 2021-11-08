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不怕海底撈關300店影響台灣　網友激推六大麻辣鍋等你嚐

▲台灣人對火鍋的熱愛不分季節，海底撈將關300間店的消息震驚消費者，為大家公佈網友激推的還有這6大人氣麻辣鍋店。（圖／翻攝自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan FB、小蒙牛頂級麻辣養生鍋FB）
▲台灣人對火鍋的熱愛不分季節，海底撈將關300間店的消息震驚消費者，為大家公佈網友激推的還有這6大人氣麻辣鍋店。（圖／翻攝自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan FB、小蒙牛頂級麻辣養生鍋FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-08 17:37:07｜2021-11-08 17:49:53

知名中國火鍋店龍頭海底撈在官方微博宣布，將在年底12月31日前逐步關停300間店，自剖因2019年開始快速擴張，經營不如預期。雖然不知道會不會影響到台灣分店，但消息一出還是令許多喜愛海底撈的民眾相當震驚。不過大家先別緊張，無論海底撈狀況怎樣，現在正逢入秋天氣慢慢轉涼，是吃火鍋的好時候，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「連鎖麻辣鍋店」話題，公布近三個月的網路聲量排行，網友公認人氣麻辣鍋店還有這6大品牌，等你來嚐。

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▲7大人氣麻辣鍋店網路聲量排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲7大人氣麻辣鍋店網路聲量排行。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
聲量第一名的，當然是服務到位的「海底撈」呀！

海底撈除了湯底口味多元外，更因現場有撈麵師傅甩麵、川劇變臉表演、遊戲室和美甲等貼心服務聞名，常有「海底撈的服務是不是真的很厲害？」的討論，網友紛紛表示「海底撈就是吃服務的」，浮誇稱讚「只差沒有幫顧客付錢而已」，讓海底撈成為人氣麻辣鍋店榜首。

▲（圖／翻攝自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan FB）
▲（圖／翻攝自海底撈火鍋 HaidilaoTaiwan FB）
出乎意料地，海底撈的豐富甜點備受消費者喜愛，不少網友大推「銀絲卷好吃」、「紅糖糍粑！不膩口好吃」等，紅到店家還曾舉辦甜點選拔大賽，甚至9月還全新提供冷熱仙草粉圓，不斷推陳出新。

2.小蒙牛推預約疫苗內用打折

蒙古風味夠辣但不嗆味的湯底，是推崇小蒙牛的主因。且因前陣子推出的「憑疫苗預約登記畫面內用打折」活動，備受網友熱議，有民眾大讚「太棒了我女兒她們也同享優惠，大家訂起來」、「支持鼓勵優惠！」

▲蒙古風味辣而不嗆的湯底很受歡迎。（圖／翻攝自小蒙牛頂級麻辣養生鍋FB）
▲蒙古風味辣而不嗆的湯底很受歡迎。（圖／翻攝自小蒙牛頂級麻辣養生鍋FB）
這項活動引發的熱潮，還讓無法預約疫苗的網友很無奈，不能預約疫苗也不是他們的選擇，可見小蒙牛受歡迎的程度。小蒙牛也早早就開發了濃縮湯底料理包，在各大通路相當方便購買，是在家也能常吃的好選擇。

3.新馬辣吃到飽受歡迎／馬辣鴨血湯汁飽滿

同為馬辣旗下的「新馬辣」及「馬辣」，以吃到飽的形式很受消費者關注。新馬辣因近期推出的「防疫套餐」備受討論，不少網友表示「每日限量，好難訂」、「麻辣鍋真的在家也是好吃！」

▲馬辣旗下兩品牌都很受消費者歡迎。（圖／翻攝自新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部FB）
▲馬辣旗下兩品牌都很受消費者歡迎。（圖／翻攝自新馬辣經典麻辣鍋 粉絲俱樂部FB）
馬辣也因提供的哈根達斯口味眾多，成為品牌一大特色，不少網友開玩笑表示「馬辣根本是冰店」、「馬辣系列真的口味吃到你怕」。加上吸附飽滿湯汁的鴨血口感鮮嫩，成為饕客所愛。

4.老四川高CP值備受關注

以燈籠辣椒搭配麻椒烹煮而成，老四川爽辣混麻的口感很圈粉。又因時常推出澎湃份量的套餐寵粉，即使是以單點形式為主的餐廳，卻仍因高CP值而佔有一席之地。

除了而湯頭香辣、粉絲Q彈的酸辣粉，更是每次去吃必點的招牌料理，有網友還開玩笑稱呼老四川是「被火鍋耽誤的酸辣粉專門店」。營業至凌晨的超長用餐時間，也讓饕客讚賞連宵夜時間想吃都不怕吃不到。

▲酸辣粉是必點的老四川招牌特色料理。（圖／翻攝自老四川巴蜀麻辣燙FB）
▲酸辣粉是必點的老四川招牌特色料理。（圖／翻攝自老四川巴蜀麻辣燙FB）
5.愛「麻」首選青花驕

眾多麻辣鍋中，創立較晚的青花驕是由王品集團所推出，主打「可以喝的麻辣鍋」，最吸引人的莫過於全台唯一「綠色麻辣鍋」，一上市就吸引老饕前往朝聖。清香鮮麻的綠鍋搭配油亮火紅的辣鍋，相當吸引人。

▲王品旗下的青花驕，是首賣綠色麻辣鍋的品牌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲王品旗下的青花驕，是首賣綠色麻辣鍋的品牌。（圖／記者蕭涵云攝）
6.太和殿湯底濃郁柔和

熱賣27年的老牌太和殿算得上麻辣鍋老字號，價位偏高的精緻質感，成為港星來台指名要吃的最愛。太和殿的湯頭渾厚夠味，食材一下鍋很容易就入味，是嗜辣一族的首選。

▲營業超過20年的太和殿，是許多麻辣鍋控心中常備名單。（圖／翻攝自太和殿FB）
▲營業超過20年的太和殿，是許多麻辣鍋控心中常備名單。（圖／翻攝自太和殿FB）

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