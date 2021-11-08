避免大樓潛在危機杜絕隱藏死角 苓雅警展開轄內聯合稽查
高雄城中城大火釀成46條人命傷亡事件，為避免大樓居住安全存在潛在危機、杜絕大樓內隱藏之治安死角，市長陳其邁要求下苓雅警分局昨(7)日聯合工務、消防局及衛生局對轄內新光路諾貝爾大廈、自強三路夜店Lamp執行聯合稽查。發現諾貝爾大樓頂樓安全門增加門鎖、樓梯間安全門無法開啟等缺失，Lamp夜店也有4項公安缺失，另有4名顧客違反防疫規定，最重可開罰1萬5000元。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-08 17:00:00
苓雅警分局昨天規劃2場專案勤務，結合市府工務、消防、衛生局對新光路諾貝爾大廈、自強三路夜店Lamp實施公安、消防、治安、防疫聯合稽查。昨下午14時至18時，稽查諾貝爾大廈，工務局開立安全檢查報告書1張（4棟共寫1張），違規項目有各樓層共同走廊堆放鞋櫃雜物、頂樓安全門增加門鎖、樓梯間安全門無法開啟、住戶擅自設隔閘等缺失項目。
另晚間22至24時規劃之第二場專案勤務由市警局長黃明昭率隊執行，並於聯合稽查後，由衛生局總共舉發顧客3名進場未依規定應施打第一劑疫苗、另1名顧客依規定施打疫苗但未滿14天，合計開立舉發通知單4張，另工務局對現場隔間、防火區別、1樓樓梯木門拆除、1樓後側樓梯應恢復，檢查報告單共列4項缺失。
黃明昭表示，老舊複雜或無人管理、無管委會的大樓不僅潛藏居住安全問題，更可能成為易藏身犯罪之處所。這次由市警局結合工務、消防、衛生局等單位實施公消治安之稽查勤務勤務，期望能針對大樓之治安、公安和消防安檢進行全面體檢，以減少對治安和秩序的威脅，維護本市公共安全、提供市民完善的居住環境。