鄭光峰批遷移三接高雄空污將繼續　陳其邁堅拒不退縮

高雄市長陳其邁今(8)日針對今年12月18日四大公投中的遷移三接公投一案在議會詢答時表示，一旦遷移三接公投通過恐無法讓興達電廠燃煤機組提早除役，，他堅持興達燃煤機組2025年除役，立場絕不退縮，因為一旦通過高雄人將繼續忍受空污，他呼籲市民務必投「不同意」。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-08 16:00:00
高雄市議員鄭光峰於市政總質詢針對年底四大公投案之中的「遷移三接」案強調至關高雄市空污改善。高雄市一直承擔國內電力產業佈局失衡造成的空氣污染問題，市府努力好不容易爭取並堅持興達電廠燃煤機組2025年除役 ; 一旦民眾漠視三接公投案並讓該案闖關通過，將重挫高雄改善空污計畫，空污會繼續危害高雄人的健康，他促市府對此案要有明確的態度宣示。
陳其邁表示，高雄市一年電力有500億度，高雄使用約280億度，其餘南電北送 ; 代表北部人的用電來自於南部部人的供應。他也指出，天然氣供電也是由高雄、台中供應北送，如此長期犧牲中、南部環境為北部供電的電業政策很不合理，籲市民針對三接案務必投下「不同意」。
陳其邁指出，堅拒「遷移三接」並力求電力政策區域平衡，也是確保能源安全負責的作法。他批評，北部用電卻拒興建、要核四卻拒核廢，還不同意設第三座液化天然氣接收站外推案，質疑作法不負責任。