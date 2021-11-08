提高覆蓋率　高雄長輩接種完疫苗當場獲贈1公斤米

為鼓勵65歲以上長輩接種COVID-19疫苗，高雄市今(8)日祭出打疫苗就送米活動，共計準備1千包1公斤的有機米，凡今、明兩天到高雄市苓雅區的長青中心施打站打疫苗即贈送，市長陳其邁市長強調，高雄市會用最方便、最有效、最實惠方式，來鼓勵大家打疫苗，提升長輩接種涵蓋率為疫苗接種政策的首要目標。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-08 15:24:29
高齡長輩可能為感染COVID-19導致重症的高風險族群，以歐洲國家65歲以上9成覆蓋率，台灣平均僅7成，必須再針對長輩提高覆蓋率，高雄市計有38萬名65歲以上長輩已接種疫苗，覆蓋率達79%，陳其邁市長指示透過各項催種策略，持續再提升各族群疫苗接種覆蓋率。
高雄市苓雅區四維二路51號的長青中心施打站，今天提供莫德納疫苗、9日提供AZ疫苗，施打時間為上午9時至11時30分，下午2時至4時30分，65歲以上長輩到場接種即贈1公斤有機米。
衛生局呼籲尚未接種疫苗的市民朋友，高雄市各級醫療院所已開放自行預約服務，不太會操作1922預約系統的市民朋友，也可就近洽詢鄰近的診所以電話預約接種時間。
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