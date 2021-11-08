快訊／「N.Y.BAGELS」京站店12月底熄燈！新房客曝光
美式餐廳「N.Y.BAGELS」京站店12月底將正式熄燈，同址將由雄獅集團旗下餐飲品牌「gonna共樂遊」接手，預計2022年農曆年後開幕。雄獅集團表示，這是該品牌首次將事業版圖拓展至台北市西區，並且進駐百貨商場，除了看好台北車站商圈人潮及消費力，同時也會與外送平台合作擴大外送範圍。gonna共樂遊透露未來將會針對京站門市推出全新商品。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-08 16:01:18
gonna共樂遊目前共有內湖、仁愛、南港等3間門市，第4間門市則是確定落腳Q square京站時尚廣場1樓、N.Y.BAGELS京站店現有位置，預計2022年農曆年後開幕。雄獅集團欣食旅總經理陳斯重證實，京站位在台北市西區精華地段，具有交通便捷、人潮匯集等優勢，是開創新市場的最佳地點，加上京站與gonna的目標客層重疊性高，包含女性、上班族、健身族群等，因此選擇在此開設全新門市。
此外，陳斯重表示，受到疫情影響，民眾外帶、外送比例大幅提升，未來gonna京站店開幕後，除了會推出全新菜單之外，也會與各大外送平台合作，擴大餐點外送範圍至中山、大同、中正、萬華等區域，與現有門市有效區別。