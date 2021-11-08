忠山大樓違建無解 高市府唯一能做的就是拆除、回復原貌
城中城大火後，高雄市全面清查危老大樓，其中位在苓雅區，已經有40多年的忠山大樓，因為戶外逃生梯的通道都遭違建擋住，市府日前強制拆除，不過因為牆面打破後就是居民住家空間，引來住戶不滿，對此高市府今(8)日強調，違建是事實，為了安全，該拆的還是要拆。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-08 16:34:50
高雄忠山大廈因戶外逃生梯的通道均違建擋住，工務局依法強制拆除引發住戶不滿，自比「城中城另類重災戶」，住戶指城中城火警之後，市長陳其邁下令一個月內清查200多棟危老大樓，但工務局10月29日張貼公告，要住戶清空消防通道 ，結果11月1日來清查時，竟是清空另一個逃生梯。之後並將住戶的牆全部打洞破壞，全棟30多戶全部遭殃。
根據工務局的統計資料，截止11月7日止，已巡查181棟大樓，排拆111棟，合格僅1棟。工務局長楊欽富表示，中山大樓有兩座逃生梯，其中一座是在內部，另外一座逃生梯是，完全被封住被防火門封住，而且有些是隔牆把它封住，完全阻礙所有的逃生的一個動線，所以不得不拆除。
楊欽富也指出，中山大樓已經有40多年的大樓，每層有三戶，內部安全梯通道，都有違建作為住戶使用，如今先打通其中一戶阻礙的牆面，同時公告另兩戶進行改善，否則也將依法拆除，市府強調，儘管引來住戶不滿，但為了安全，必要的措施，還是要執行。
建管處也強調，以忠山大廈依原先施工圖來看，該大樓設有兩座安全梯，兩座都需淨空，但大樓其中一側逃生梯，每層樓梯全遭住戶私設門牆，納為私人住居空間，有的當廚房，衛浴，擺瓦斯桶，一旦爆炸起火，即成煙囪效應，誰都逃不了，建管處表示，這類違章，不可能合法申請得過，唯一能做的就是拆除，回復原貌。