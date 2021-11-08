麻油雞怎煮才內行？媽丟「1包」喝上癮：湯頭至少升級3倍
今天開始受到鋒面影響，全台灣氣溫驟降，也讓台灣多了幾分冬天的感覺，而在天氣冷時，就有不少人會燉個雞湯暖暖身子，常見的包括香菇雞湯、蒜頭雞湯、麻油雞湯等等，都是天冷時的熱門首選湯品。近日，就有網友討論想請問一下「麻油雞湯跟燒酒雞湯有什麼不同？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 18:33:38｜2021-11-08 18:33:43
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「最近岳母說點要喝燒酒雞湯來暖暖身子，但是我煮完之後，家人都說這是麻油全酒雞湯，不是燒酒雞，我還真的不知道燒酒雞是有特別的步驟？還是要加什麼材料？」
貼文一出，網友紛紛回應「燒酒雞真的超好吃，要加中藥，你有加嗎？」、「麻油雞是只有加入米酒，燒酒雞是還要再加入中藥喔」、「燒酒雞有中藥，可以做成麻油燒酒雞喔」、「可以的話就是麻油全酒+燒酒雞包，裡面有枸杞、紅棗、八角這些，下去燉煮，湯頭升級三倍以上，超甜好喝又暖胃」、「冬天最愛麻油雞，加入中藥包就會變麻油燒酒雞嚕！」
另外，也有網友提問「燒酒雞的中藥配材是哪些？」則有內行婆媽回應「直接到中藥行說要煮燒酒雞的藥包就可以囉！他們都知道」、「中藥行直接說要煮燒酒雞的，可以的話多買一些枸杞、紅棗，湯頭會更甜喔」！（編輯：張嘉哲）