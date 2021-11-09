黃秀芳提彰化單獨升格 蘇貞昌：符合民意與需要不反對
民進黨立委黃秀芳今（9）日於立法院議場質詢時表示，彰化縣的人口符合地制法升格的條件，且過去「一府二鹿三艋舺」，彰化是文化豐厚、歷史悠久的地方，更有許多傳產或像口罩等隱形冠軍在彰化，盼討論城市升格時不要遺漏彰化。行政院長蘇貞昌回應，彰化縣是6都以外人口最多的大縣，如果符合民意跟相關需要，他都不反對。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-09 10:52:29
黃秀芳說，2009年時彰化就有提出要升格，但當時沒有通過。今年大新竹、雲嘉嘉等縣是受到討論，而彰化升格，也希望不要被遺漏。
黃秀芳說，彰化的人口符合《地制法》升格所需的125萬人，且過去「一府二鹿三艋舺」，彰化的文化豐厚、歷史悠久；黃秀芳還說，彰化有傳產及許多隱形冠軍產業，像這次疫情中，就有口罩、製造口罩的機器或是呼吸器等都在彰化，希望提到縣市升格不要把彰化遺漏，彰化是可以單獨升格的。
蘇貞昌回應指出，彰化縣是6都之外人口最多的大縣，各方面條件非常齊備，自己也特別重視彰化，前一陣子去了很多次彰化，每一次都大大支持地方所需經費。蘇也說，感謝黃秀芳非常重視，他也很支持，如果彰化民意跟相關需要，他都不反對。