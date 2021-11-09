高市民免擔心防疫旅館 陳其邁：市府有專屬訂房服務市民
今年農曆春節返國人潮大增，高雄市長陳其邁今天表示，高雄市防疫旅館量能累積約5300間房，整體防疫旅館量能持續增加，並嚴加管控提供給市民，10月底起已僅限市民預約；包括防疫旅館接送等防疫強度會增加，確保滴水不漏。陳其邁也強調，高市府也逐戶清查其他防疫旅館空房，持續媒合增加防疫旅館數量。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-09 17:00:00
高市議員陳明澤今天質詢時也關切，市民春節檢疫的防疫旅館量能議題。觀光局長周玲妏答詢時指出，10月底有66家、4554房，市長陳其邁發現高雄人要回來快沒房間，且有7成為外縣市民眾，為確保市民回來有房可住。預計年底前會再增加13家、838房，共5392房，目前已媒合585名市民入住。觀光局表示，一定會讓每位市民都有房可住。
為方便高雄市民訂房，觀光局10月29日成立獨立高雄市民訂房平台自10月底起預訂明年1月高雄市防疫旅館，以高雄市民優先，凡設籍高雄市市民、直系親屬及配偶設籍高雄者、在高雄求學或工作的本國籍國民，均可至高雄旅遊網的春節防疫旅館訂房平台查詢預約。
陳其邁指出，高市府有成立市民專屬訂房平台，有需要服務的市民可到平台預約。他指出，多數民眾希望住滿14天，也有部分人認為「10+4」方案，前10天入住防疫旅館或是自費入住集中檢疫所，後4天採居家檢疫比較方便。對此，陳其邁認為，市府在防疫措施上會更嚴謹，包括防疫旅館接送、居家檢疫等，強度都再增加，確保防疫滴水不漏。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。