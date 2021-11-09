高市綠營議員新參選人齊聚街頭　籲公投首投族站出來

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天除了大聯盟成員參與外，也有剛滿18歲的的年輕人及首投族一起到現場熱血呼籲，同時也有代表中國維尼的玩偶演出「四個不同意 維尼生氣氣」的橋段。
民進黨大旗美市議員參選人林慧欣表示，公投案年齡下修18歲能讓年輕世代透過實際參與形成公民意識，進而落實公民權利及社會責任，期盼大家一起來關心公投議題，迎接新時代。
民進黨大岡山市議員新參選人陳慶鴻則向年輕人呼籲「自己的未來自己決定！」，請滿18歲的年輕人務必要把握手中的公投票，投下四個不同意，讓臺灣擺脫內耗。
左楠市議員參選人黃偵琳表示，近年來公民意識向下扎根，希望能夠喚醒及鼓勵所有的年輕人能夠站出來替自己的未來發聲，自己的未來自己決定！
前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜表示，這次1218公投將近50萬的18、19歲的公民投票「首投族」，可以行使投票權，而這些關鍵票數，將是左右臺灣未來的主要力量。
前鎮小港市議員參選人黃彥毓強調，四個公投中的三接、核四、美豬其實都是經濟議題，另一公投綁大選則是政治議題，但在國民黨的操作下全變成政治議題，其目的就是在幫助中國維尼一起危害台灣，所以我們一定要投下四個不同意。
鳳山市議員參選人蘇致榮則說，阿榮與「邁向過半大聯盟」的夥伴們已經分頭進行多場宣講。今年，阿榮的大女兒正值18歲，她也向我表示願意投「四個不同意」並跟同年紀的同學宣傳，幫台灣的未來做一個成熟的決定！
林園大寮市議員參選人洪村銘質疑國民黨既要反對核四又要反對藻礁，還要罵台灣未來可能會缺電，國民黨的四大公投案已經很明顯是政治操弄的手段，千萬不要讓不負責任的政黨，用公投當藉口妨礙台灣未來的經濟發展。