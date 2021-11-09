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高市通過公寓大廈管理條例草案　全面推動住警器專案補助

▲高雄市長陳其邁今天宣布《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，高市府將全面推動住警器專案補助。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天宣布《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，高市府將全面推動住警器專案補助。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-11-09 23:21:11

高雄市政府今(9)日市政會議通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，在民國1995年以前取得建照的6樓以上的公寓大廈，成立管委會，違者可開罰1到5萬元；市長陳其邁也宣布，住警器專案補助發放對象包括5層樓以下住宅、三大弱勢族群（低收、獨居、身障）等約20萬戶，將透過教育、社政、民政系統發放，預估明年6月前，高雄市住警器設置率可達95%以上，預估總經費約4千萬。

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▲高雄市政府今天市政會議通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，修法4大重點。（圖／高市府提供）
▲高雄市政府今天市政會議通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，修法4大重點。（圖／高市府提供）

今天通過公寓大廈輔導管理自治條例的草案重點包括在84年修法以前的6樓以上的公寓大樓，市府將訂定輔導計畫，一方面用補助的方式來成立管理組織，一方面也賦予強制性的責任，希望在條例施行後的一年，無論有沒有過去的管理的機制或者管理的如何，有關管委會的部分也必須在一年內成立。

▲高雄市將提供消安、公安申報專案補助。（圖／高市府提供）
▲高雄市將提供消安、公安申報專案補助。（圖／高市府提供）

▲高雄市將提供消安、公安申報專案補助。（圖／高市府提供）
▲高雄市將提供消安、公安申報專案補助。（圖／高市府提供）

▲高雄市將提供住警器專案補助，將透過教育、社政、民政系統發放，預估明年6月前，高雄市住警器設置率可達95%以上。（圖／高市府提供）
▲高雄市將提供住警器專案補助，將透過教育、社政、民政系統發放，預估明年6月前，高雄市住警器設置率可達95%以上。（圖／高市府提供）

其次是，閒置未使用之複合式營業場所，明定納入消防檢修申報；設有阻礙檢查之設施設備者，賦予消防人員逕予排除，並有強制執行檢查之公權力，強化消防安全管理。至於，未成立管理組織者，處每一專有部分區分所有權人1到5萬元罰鍰；未向區公所報備者，處主任管理委員等1到3萬元罰鍰。期限以明年第三季9月底前申報為限。

值得注意的是，高市府也特別訂定建築物消防安全申報專案補助方案，針對高雄市646棟6樓以上未辦理消防安全檢修建築物，補助每棟實際消安申報費用。這部分會委由消防器材商業同業公會、消防設備師公會、消防設備士公會、消防設備師士協會等相關4大消防專業公會辦理。期限以明年第三季9月底前申報為限。
 

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