水餃「1點法」店家結帳愣住！她驚：不行嗎 員工曝真相
水餃、鍋貼因其料理方便又美味，成為忙碌外食族的餐點首選之一。不過，就有一名女網友某天吃水餃時，因「1點法」而引來店家驚呼，讓她不解詢問「所以不行哦？」隨即釣出前員工解惑。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 17:17:10
原PO於Dcard上發文，指出到八方雲集點餐時發現有雞肉水餃的口味，她因好奇口感而買了一顆試試，隨後還加點了四顆蝦仁和五顆韭菜口味。但讓她尷尬的是，「店員結完，煮的人看到一顆，大喊一顆！」讓她不解詢問「我看了一眼，我以為可以這樣點，所以不行哦？」
貼文曝光後，隨即引發網友熱議，「可以啦？只是比較少吧」、「有些店規定最少5顆」、「看店吧？有遇過點2、3顆不行，要5顆，所以後來都點4顆，目前沒問題」、「還是盡量多點幾顆啦！不然感覺蠻容易造成店員困擾的」、「我點過每一種口味各一顆，盤子送上來五彩繽紛呢」、「我的公司隔壁就是八方，常常聽到有客人點一顆鍋貼，店員看起來很無奈，但還是照出單，辛苦了」。
留言中還有前店員現身說法，直言「之前在八方打工過，我們大喊一顆只是確定沒搞錯」、「我們會大喊一顆是因為有些手指歪掉的同事會按成一顆」、「可以啊！之前在八方工作也有人混搭點」、「在八方打工過+1，就是看到每個口味點一顆兩顆的還是會傻眼，但很多人都是每個口味點幾顆看起來就還好」、「其實可以啦～ 只是因為要一次記好幾個口味避免下錯，我自己也是喜歡吃好幾個口味的人」。（編輯：陳雅雲）