鍋物達人召集令　「高雄鍋王」找尋中

看準國人愛吃鍋，高市府觀光局特別企劃強檔美食活動「2021大港吃鍋」，廣邀高雄各式鍋物好店問鼎高雄鍋王，即日起至11月21日開放報名，分為「個人鍋組」、「共鍋組」兩組，將選出20家必吃鍋物名店；另外，鍋物達人試吃員募集活動也正火熱召募中，要大家吃好吃滿吃開心。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-09 19:38:29
高市府觀光局表示，高雄人愛吃鍋全台聞名，像是麻辣鍋、鴛鴦鍋、汕頭火鍋、泰式、台式、港式、海鮮總匯、羊肉爐、薑母鴨等，超過百家鍋物好店相互爭鳴，眾所矚目的「大港吃鍋」活動，歡迎各類鍋物店家來問鼎高雄鍋王，即日起至11月21日止開放各界報名，符合報名資格者，將在11月27日至12月4日進行第一階段網路票選活動，各組選出前50名店家。
第二階段12月10日起由鍋物達人試吃員到店試吃評分，再精選出各組前20名店家；第三階段12月15日至17日，再由專業評審團最後到店試吃評選，12月24日公布「個人鍋組」、「共鍋組」高雄鍋物大王各1間、獨得獎勵金10萬，以及優選店家各9間，也有2萬元獎勵金，獎金總額超過新台幣50萬以上，希望熱騰騰的鍋物，能夠帶動高雄觀光產業的新「食」力，吸引全台愛吃鍋的民眾聞香而來。
各方饕客們也可至高雄旅遊網臉書專頁，於徵選文中留言推薦自家最愛口袋名單，還能抽精美獎品，大家一起分享高雄大街小巷的飄香美味。另一方面，鍋物達人試吃員募集活動也正火熱召募中，鍋物達人徵選結果及參賽鍋物店家，定於11月26日在高雄旅遊網臉書及活動官網公布名單。更多最新資訊請上高雄旅遊網查詢。