共軍高調軍演回應美國會議員訪台！國軍嚴密監控

美國參眾議員昨日晚間搭乘海軍C-40A行政專機抵台訪問，據傳訪台成員包括德州參議員約翰．康寧（John cornyn）、猶他州參議員麥克．李（Mike Lee）、1名海軍中校等13人。共軍東部戰區微信公眾號昨晚突然高調發布，11月9日共軍東部戰區組織兵力在台海方向聯合戰備警巡，「進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力」，遭解讀是針對美國會議員訪台。對此，國防部今（10）日表示密切監控共軍動態。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-10 11:52:18｜2021-11-10 11:57:58
針對美國會議員搭軍機訪台，中國國防部新聞發言人譚克非警告美方「立即停止挑釁行徑」，停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動，不向台獨分裂勢力釋放錯誤信號。
共軍東部戰區新聞發言人施毅表示，台灣是中國領土一部分，東部戰區部隊組織的此次軍事行動，「是針對有關國家在台灣問題嚴重錯誤言行和台獨分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。」
針對中國東部戰區軍演，國防部表示，對於台海周邊海、空域狀況，以及相關演訓等軍事動態，國軍都有嚴密掌握，並且適切應處。國軍自8日開始為期5天4夜的「戰備週」演練，是否會因應共軍演習而提升官兵訓練強度?國軍將領表示，國軍「戰備任務訓練」，係採取「實兵、實地、實物、實做」方式進行，使官兵熟悉作戰任務與戰場環境，達到「為戰而訓、戰訓合一」的訓練目標，目前仍依照既定規劃，進行實兵演練，延續漢光37號演習以「戰力保存」做為驗證重點。