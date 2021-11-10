台積電宣布設廠 陳其邁透露這個月、下個月還會有大廠來
晶圓代工廠台積電昨天宣布2022年將在高雄建廠，市長陳其邁今(10)日除歡迎台積電持續深耕台灣也強調，市府團隊將全力以赴打造最好的招商服務與環境，他也透露，未來不只台積電，這個月、下個月陸續有投資大廠計畫，待時機成熟再對外宣布。他也相信透過台積電在高雄建廠，再加上半導體材料S廊帶近年的投資，台南跟高雄未來絕對會是全球最重要、最有價值的半導體產業。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-10 13:22:53
台積電昨天決議將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，並規劃於中油高雄煉油廠舊址建造，預計2022年動工，2024年開始量產。議員吳銘賜質詢指出，台積電宣布明年在高雄建廠，他相信台積電不只是台灣護國神山，更是高雄未來發展的靠山，不僅能增加就業機會，也可以讓高雄經濟起飛。對此，陳其邁作上述表示。
陳其邁表示，這個月、下個月陸續會有一些投資大廠計畫，不過陳其邁強調「成熟之後會對外宣布，因為還是要由投資方來做說明」，他也提到不只晶圓廠，還有材料、零組件、設備廠會到高雄投資，讓台南、高雄成為全球最完整的半導體產業區。
陳其邁認為，現階段最重要的是，國際供應鏈重組加上疫情原因，台灣半導體產業在全球扮演舉足輕重角色，也因此才會有「護國神山」的稱號。陳其邁提到，尤其在製程部分「台積電」，市府一開始就在產業布局裡，抓準全球產能供應需求的原則，判斷用地需求將會非常大。
陳其邁也針對外界質疑高煉廠土污整治從17年壓縮到3年內，能否來得及設廠指出，現場有前進指揮所，每天都回報進度，目前進度超前，預定明年中交地（第三區）台積電，一切按照計畫。
高市府也表示，先前召開專家諮詢會議，研商改善工法，縮短整治時程，將大量耗時的生物復育工法，改以現地開挖後的現場水洗、及熱脫附等處理工法為主，分區發包整治，預期可於2023年底完成土壤污染整治。
針對台積電設廠，陳其邁也肯定市府團隊的努力說，今年初，即由副市長羅達生召集經發、都發、工務及環保等局處籌組專案團隊，全力解決設廠相關土地、水電等問題，經過多次開會、現勘，選定中油高煉廠後，市府團隊總動員整合相關資源，積極向中央溝通協調，協助加速台積電建廠計畫。