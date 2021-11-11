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巷仔內／戰略清晰！搭軍機訪台　美國會議員挺台常態化

▲美軍C-40B運輸機改良自波音737-700客機。（美國空軍）
▲美軍C-40B運輸機改良自波音737-700客機。（美國空軍）

記者呂炯昌／特稿

2021-11-11 09:00:00

美國參眾議員9日晚間搭乘海軍C-40A行政專機抵台訪問，據傳訪台成員包括德州參議員約翰康寧（John cornyn）、猶他州參議員麥克李（Mike Lee）、多名海軍校級軍官等一共13人。北京方面免不了跳腳，共軍高調宣布在東部戰區軍演反擊，台海情勢再度緊張，卻也掩飾不了美國挺台常態化的事實。

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此行訪台最大咖的約翰康寧與麥克李都是挺台不遺餘力。康寧曾在8月17日於推特上用極簡單的列表方式註記，標題是「美國軍隊今天在」(US Troops today In)，底下列出台灣有3萬美軍，雖然立刻刪文，但是仍遭到中國官媒痛批用錯誤資料來滋事，參議院共和黨議員聯合提出《台灣嚇阻法》（Taiwan Deterrence Act），每年撥 20 億美元和其他援助，加強台灣抵抗中國侵略、威脅的能力，約翰康寧也是法案提案人之一；麥克李日前曾透露已和美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅拍攝合作影片，並感謝台灣在新冠肺炎疫情爆發時互相扶持。

今年6月，美國參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）等人搭乘美國空軍C-17運輸機訪台，這次美國參眾議員雖然搭乘波音737-700客機所改裝的C-40A專機訪台，但C-40A配備有抬頭顯示器和TACAN / UHF /敵我識別功能，美軍機分類歸類為C字頭的運輸機，C-40雖不像C-17運輸機顯眼，但實質與軍用機無異。

雖然AIT、總統府與外交部都對於約翰康寧等人訪台行程保持低調，美國五角大廈則回應訪台符合《台灣關係法》，據了解，美國會議員此行前往總統府拜會蔡英文總統，也前往國防部聽取中國對台威脅簡報，開創美國國會議員首度進入國防部聽取共軍對台威脅的紀錄。

美國總統拜登日前2度脫口而出美國有保衛台灣的承諾，加上蔡總統接受美國有線電視新聞網專訪時，首度證實美軍在台協助訓練國軍，顯示出台美之間默契加溫，華府為了對抗北京，挺台也不再遮掩。拜登政府今年初上台以來，美國會友台法案、挺台言論不斷，美國日前也再度援贈台灣150萬劑莫德納疫苗，最主要因素是把台灣當成對抗中國崛起的棋子，台灣成為美方的重要盟友，戰略地位更加提升。

歐美國會議員近來接連訪台，發表支持民主台灣言論，顯見西方國家挺台已不再猶豫，但是另一方面美國國防部也指出中國推動軍事現代化目標是2027年逼迫台灣談判，面對中國威脅，有強大盟友支持當然好，但不能過度仰賴他國，畢竟歐美日等國都沒有明確指出在台海爭端時有協防台灣的承諾。

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