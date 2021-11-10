利用社群網站賣口罩藏三方詐欺 高市刑大大數據分析破案
台南市一名李姓女子利用Line交易社群及臉書社團販售口罩及買金飾，誘騙買口罩消費者匯款給銀樓業者後即搞失蹤，銀樓業者帳戶被凍結，買家也拿不到口罩始知受騙；初步清查，3個月內共有14人受害，得手逾7萬6000元。高市刑大今(10)日也公布以大數據分析比對犯案事證，今年4月迄今已查獲三方詐欺十餘件，詐騙金額累計約230萬元，清查被害人近200人。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-10 21:13:21
高市刑大指出，住在台南官田區的李姓女子（38歲）從今年8月起，在臉書以直播方式販售口罩等商品，她請買家把錢滙到某銀樓的帳戶，再讓銀樓把黃金飾品寄給她，銀樓收到轉帳後不疑有，出貨後，買口罩的消費者因遲遲收不到商品，造成多位民眾帳戶遭到警示凍結，案經專案小組分析犯罪模式，循線偵辦，當場查獲李女後將其逮捕到案。
高市刑大表示，三方詐欺即是歹徒以雙面手法，一邊扮演「假買家」，假裝要匯款向網路賣家A購物，實則為取得網路賣家A的帳戶資料；另一邊扮演「假賣家」，以通訊軟體私下聯繫社群貼文求貨者，等不知情的買家B上鉤後，歹徒就要求買家B將貨款匯至賣家A的匯款帳戶；賣家A收到B的貨款後，以為是歹徒依約匯款因而出貨給歹徒，造成真正的買家B付了錢卻沒收到貨，賣家A因此被告詐欺而帳戶被警示凍結。
高雄市刑大提醒，在利用網購補充生活物資之餘，可避免利用臉書或Line、IG等通訊軟體私下交易，再加上近期雙11購物節推波，許多代購、團購都會利用臉書、社團銷售，一聲+1方便又快速，但這些畢竟只是社群平台，並非交易平台，對於交易沒有完善的防範機制，往往成為詐騙集團覬覦的目標。
警方呼籲，盡量選擇有第三方支付機制的網購平台，避免受騙；如發生網路購物詐騙時，第一時間可以主動蒐集並保留證據，包含賣家資訊、購買網頁連結、訂購完成截圖、匯款資料、與賣家或寄件人的對話記錄、貨品、貨運單、物流公司、寄件人資料等，備齊資料報案，以利警方後續追查。