境外移入突破性感染大增？指揮中心曝3個月來數據統計
中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，自8月6日至11月2日曾接種兩劑疫苗後入境確診比例統計數據，其中嬌生疫苗以一劑計算，醫療應變組副組長羅一鈞指出，入境旅客接種疫苗問券自8月6日起上線，但並非旅客必填項目，因此相關數據僅供參考，整體來看，確診比例低於千分之二，目前統計入境確診數最多的廠牌，為接種BNT疫苗2劑以上的旅客，共有2萬8818人，確診比例為0.27%。
編輯中心／綜合報導
2021-11-10 14:32:44｜2021-11-10 14:36:37
國內今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自新加坡(案16563)及印尼(4例，案16564至案16567)入境，入境日介於今(2021)年11月7日至11月8日。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，5例境外移入確診者，其中4人為突破性感染，均為印尼籍境外生，分別接種過2例劑科興與2劑AZ疫苗。
指揮中心今日也公布，曾接種兩劑疫苗後入境確診比例統計數據，但羅一鈞強調，入境旅客接種疫苗問卷調查功能，日前於8月6日上線，但這非屬旅客必填內容，因此人數可能低估，導致確診比率高估，不過整體來看，這三個月來的確診比率為不到千分之二。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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