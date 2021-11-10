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境外移入突破性感染大增？指揮中心曝3個月來數據統計

▲醫療應變組副組長羅一鈞說明曾接種兩劑疫苗後入境確診比例統計數據。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞說明曾接種兩劑疫苗後入境確診比例統計數據。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2021-11-10 14:32:44｜2021-11-10 14:36:37

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，自8月6日至11月2日曾接種兩劑疫苗後入境確診比例統計數據，其中嬌生疫苗以一劑計算，醫療應變組副組長羅一鈞指出，入境旅客接種疫苗問券自8月6日起上線，但並非旅客必填項目，因此相關數據僅供參考，整體來看，確診比例低於千分之二，目前統計入境確診數最多的廠牌，為接種BNT疫苗2劑以上的旅客，共有2萬8818人，確診比例為0.27%。

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國內今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自新加坡(案16563)及印尼(4例，案16564至案16567)入境，入境日介於今(2021)年11月7日至11月8日。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，5例境外移入確診者，其中4人為突破性感染，均為印尼籍境外生，分別接種過2例劑科興與2劑AZ疫苗。

指揮中心今日也公布，曾接種兩劑疫苗後入境確診比例統計數據，但羅一鈞強調，入境旅客接種疫苗問卷調查功能，日前於8月6日上線，但這非屬旅客必填內容，因此人數可能低估，導致確診比率高估，不過整體來看，這三個月來的確診比率為不到千分之二。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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