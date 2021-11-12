COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

第3份決議無檢討　中共：改革開放以來方向正確

▲北京官方聲稱，中共自改革開放以來，總體上黨和國家的「前進方向是正確的」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲北京官方聲稱，中共自改革開放以來，總體上黨和國家的「前進方向是正確的」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-12 12:28:53

（中央社記者邱國強北京12日電）中共中宣部副部長王曉暉今天說，中共第3份歷史決議，與前2份決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，理由是改革開放以來，總體上黨和國家的「前進方向是正確的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中共中央上午在北京舉行記者會，說明中共19屆六中全會通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」（第3份歷史決議）。王曉暉在答詢前介紹這份決議內容時，作上述表示。

王曉暉說，這份決議內容主要是總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，與前2份歷史決議主要總結「黨的歷史教訓、分清歷史是非」不同。從中共建黨到改革開放之初，黨的「歷史上的重大是非問題」，前兩個歷史決議「基本都解決了」，其基本論述和結論「至今仍然是適用的」。

他強調，改革開放以來，儘管黨的工作中也出現過一些問題，但總體上黨和國家「事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的」。

王曉暉表示，中共11屆三中全會召開20、30、40週年時，都作過了系統總結。有鑑於此，這項決議突出的是「中國特色社會主義新時代」這個重點，用較大篇幅總結18大以來的「原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果」。

他強調，現在距離中共第1份歷史決議制定已過去76年，距離第2份歷史決議制定也過去了40年。40年來，黨和國家事業及黨的理論和實踐都大大向前發展。站在新的歷史起點上，回顧過去、展望未來，對黨的百年奮鬥歷程、特別是改革開放40多年的奮鬥歷程進行全面系統的總結，既有客觀需要，也具備主觀條件。

王曉暉說，這份決議把著力點放在總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨「增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志」。有利於引導全黨全國各族人民「進一步堅定信心、聚焦我們正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代」。（編輯：周慧盈）1101112

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀