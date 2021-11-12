第3份決議無檢討　中共：改革開放以來方向正確

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王曉暉說，這份決議內容主要是總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，與前2份歷史決議主要總結「黨的歷史教訓、分清歷史是非」不同。從中共建黨到改革開放之初，黨的「歷史上的重大是非問題」，前兩個歷史決議「基本都解決了」，其基本論述和結論「至今仍然是適用的」。
他強調，改革開放以來，儘管黨的工作中也出現過一些問題，但總體上黨和國家「事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的」。
王曉暉表示，中共11屆三中全會召開20、30、40週年時，都作過了系統總結。有鑑於此，這項決議突出的是「中國特色社會主義新時代」這個重點，用較大篇幅總結18大以來的「原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果」。
他強調，現在距離中共第1份歷史決議制定已過去76年，距離第2份歷史決議制定也過去了40年。40年來，黨和國家事業及黨的理論和實踐都大大向前發展。站在新的歷史起點上，回顧過去、展望未來，對黨的百年奮鬥歷程、特別是改革開放40多年的奮鬥歷程進行全面系統的總結，既有客觀需要，也具備主觀條件。
王曉暉說，這份決議把著力點放在總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨「增長智慧、增進團結、增加信心、增強鬥志」。有利於引導全黨全國各族人民「進一步堅定信心、聚焦我們正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新征程、建功新時代」。（編輯：周慧盈）1101112