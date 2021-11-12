火鍋料熱量超高「怎挑選才好」？營養師曝4絕招：較安心

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為何很多營養師總說要少吃加工食品？高敏敏也解釋，因為大部分的加工火鍋料，不外乎就是「高澱粉、高油脂、高鈉」，加上為了品質、風味、保存期限，一定會有「添加物」，雖說合法的使用、不過量攝取都不易出大問題，但如果你追求健康，那這些肯定與你的理念背道而馳，也就是「吃的量與頻率就是要斟酌的地方」。
高敏敏進一步解釋，像是「結著劑」能讓丸類易成形、「黏稠劑」能增加彈牙Ｑ感、「鮮味劑」能增加風味、「著色劑」能給加工品們穿上有食物顏色的外衣、「抗氧化劑、防腐劑」能延長保存期、避免腐壞。
那面臨種類繁多的火鍋料，該怎麼挑選、怎麼購買才安心呢？高敏敏也分享「4招」，第一招「選擇合格賣場」，環境整潔衛生、低溫控管確保食品保存良好、第二招「標示清楚、包裝完整」，不要亂買標示不清、來路不明的、第三招「視覺、嗅覺判斷」，勿挑選產品有異味、顏色過於鮮豔、死白或暗沉的，如果結霜過多，也有可能是在冷凍櫃中存放太久了、第四招「常理判斷」，如宣稱未添加防腐劑，卻能常溫或冷藏保存過久，都可能是問題產品，切勿選購。
另外除了熱量，鈉含量也是火鍋的陷阱之一。衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），但基本上喝兩碗熱湯就會超標了，因此她也建議民眾吃火鍋要注意5件事。
第一「湯底選擇普通清湯」，建議選擇大骨、蔬菜、昆布等，另外想喝清湯得趁放料之前，下肉之後就不要喝；第二「多吃蔬菜，少加工食品」；第三「主食選擇麵類，能全穀類的更好」，白飯可以替換成高纖維的根莖類食物，熱量約是白飯的一半；第四「選擇低脂肉品，避免高油脂肉片」，避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片，以低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主。
第五「以天然辛香料調味為主」，建議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等或是享用原味。最後，高敏敏也表示，想要健康不卡油的朋友，就改吃食物原型，只要吃得正確，火鍋真的是優秀的美食之一，加上冬天將近，偶而讓身體輕鬆一下也不錯。（編輯：郭佩蓉）