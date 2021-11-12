體驗不一樣鄉村慢活生活 壯圍沙丘地景藝術節19日開幕
「2021壯圍沙丘地景藝術節」11月19日開幕囉！今年的壯圍沙丘地景藝術節邀請宜蘭在地傑出藝術家與團隊，以「沙丘藝域」為主題進行現地創作，藉此發掘、詮釋在地特色；期盼藉由藝術節活動，點亮壯圍特色地景與農漁產業的人文風貌。
記者陳志仁／宜蘭報導
2021-11-12 19:28:14｜2021-11-12 19:31:34
交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處表示，今年壯圍沙丘地景藝術節新增6組大型藝術作品，其創意發想源自壯圍在地知名農特產品與豐富的生態景觀；其中，《豐登向榮》結合早年先民耕牛文化、《奔逸絕塵》藉由沙馬蟹勾起宜蘭人兒時美好回憶、《倚繩分魚》以牽罟活動呈現在地居民和大自然拔河及守望相助精神。
《怡然詩心》以蘭陽溪口生態為創作主題、《生生之德》藉由魚類生息繁衍的生命力，寓意生命生生不息，還有以宜蘭著名的景點「龜山島」為發想所創作的《龜山朝日》等，充分利用壯圍在地環境素材、文化資源與地方特色等進行藝術創作及巧妙連結，期望以地景藝術為媒介，融入當地風土環境與在地常民生活，藉以推廣宜蘭海岸深度旅遊路線。
東北角管理處、宜蘭縣政府及宜蘭縣壯圍鄉公所共同主辦的「2021壯圍沙丘地景藝術節」從11月19日展出至明年2月28日，活動期間除可欣賞地景藝術作品外，還邀地方小農、在地藝術家及文創青年辦理生活市集，展售壯圍在地農特產品及體驗手作DIY等內容；期望透過多樣化的參與方式，體驗到不一樣的鄉村慢活生活，感受壯圍所帶來的樸實與朝氣。