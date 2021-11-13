APEC領袖線上峰會 張忠謀表達台灣加入CPTPP決心
台積電創辦人張忠謀昨日晚間代表我國參加亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM）線上峰會，由於APEC的21個會員國有11個為「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)成員國，因此在會中表達台灣參加CPTPP的決心。總統府今（13）日舉行「2021 APEC暨經濟領袖會議」會後記者會，向國人說明會議程成果。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-13 11:32:38｜2021-11-13 12:10:47
今年APEC主辦國為紐西蘭，由於新冠肺炎疫情影響，採取線上會議方式舉行。我國以「中華台北」身分參與，張忠謀在代表我國致詞時首先呼籲，新冠肺炎疫情尚未結束，要重新回到不受限制、不需隔離的自由旅行狀態，最好醫學建議就是全球人口充份廣泛的疫苗接種覆蓋率。他指出，亞太地區有一些成員沒有足夠的疫苗，但有一些成員仍有過剩的疫苗，或可能也是疫苗生產者，疫苗大國應該讓後者容易地取得足夠的疫苗，並實現廣泛的疫苗接種覆蓋率。
張忠謀指出，區域經濟整合使經貿關係更加密切，經濟發展高度依賴亞太地區的繁榮，因此支持能夠深化經濟整合、促進高標準的貿易相關規則，並協助改善亞太地區 人民生活的倡議。 基於這些信念，我國已經申請加入 CPTPP，一項可以為區域發展帶來動力的全面協定，在促進可持續成長的同時實現貿易和投 資自由化。
張忠謀強調，中華台北在全球高科技供應鏈中扮演著不可取代的角色，我國也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP的高標準。
由於中國也申請加入CPTPP，媒體聯訪時間，媒體詢問有感覺中國在會中與台灣競爭加入CPTPP的意味嗎?張忠謀表示，中國沒有與台灣競爭意味。
針對APEC會員國對台灣加入CPTPP的反應是正面還是負面?張忠謀答覆時先強調他的想法與領袖會議無關，他認為台灣很有條件加入，但是遇上若干阻力，他無法說有幾成把握，「台灣應該是可以很有，也許不能說很有希望」，應該是有希望。