拚公投！綠營要求小編轉發資訊　投票當天要動員

4大公投案將在12月18日投票，民進黨秘書長林錫耀今（14）日在全代會指出，網路是認知作戰訊息戰的交鋒，拜託民代的小編，針對總統、副總統、院長及行政首長所發的訊息盡快轉發；另外公投與選舉不同，投票當天還可以動員，希望可以催票避免功虧一簣。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-14 15:28:39
林錫耀說，現在是資訊爆炸時代，他拜託大家針對總統等人在臉書上的訊息，請各位或交代助理小編要趕快分享轉發，同時加入個人的引言，他估算過，全黨黨公職的臉書覆蓋率，能夠超過全台灣人口的一半。
林錫耀表示，如果大家勤於分享、轉發，相信可以達到非常好的溝通與說服效果。而行政院、黨中央針對公投的錯假訊息澄清的說帖、圖卡、影片，要在Line群組轉發訊息，未來3、40天是訊息作戰，要接續過去幾周的氣勢繼續做好。
另外公投部分，林錫耀指出，公投跟選舉差不多，要催出票並投入匭才算數，若最後支持者沒有投票就會功虧一簣，必須掃街、打電話、發簡訊。公投與選舉唯一不同地方，就是當天仍可以宣傳、動員。
林錫耀也說，台中第二選區立委補選是代表正義，全國要動員守住這席，相信公投贏了、補選守住，明年地方選舉才能擔負守護台灣的重責大任。