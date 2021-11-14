自費百萬置換人工椎間盤 李明依錯過「健保給付」開砲了
55歲女星李明依去年戰勝甲狀腺癌，近期因頸椎椎間盤突出劇痛，自費110萬元開刀置換4個人工椎間盤，李明依手術成功後，在臉書公開頸部X光片，可以清楚看到4個「H」字的人工椎間盤已經裝好，不過刷卡完才得知健保有給付的李明依，質疑政府為何不早向大眾說明白？
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-14 21:09:35
李明依年輕時車禍留下後遺症，背部、手部會麻會痛，後來發現是頸椎椎間盤突出，壓迫到神經，吃止痛藥也沒救，決定開刀根治，她自嘲使用身體過度：「上帝當初就只給了我們7節頸椎，6個間隔類似軟骨（避震器），所以我自己毀了三分之二，太扯了，也太不愛惜自己的身體，年輕時太野馬了啦。」
虔誠的她仰賴信仰的力量，加上對醫學科技有信心，自費110萬元置換4個人工椎間盤，手術相當成功，她還分享自己戴著頸椎護具的照片，寫下：「覺得自己很帥。」不過李明依換人工椎間盤的新聞出來後，衛福部健保署才宣布12月1日起開始給付人工頸椎椎間盤，1次手術可給付1個椎間盤醫材。
李明依如果等到12月才開刀，至少可省下23萬元，據《蘋果新聞網》報導，李明依質疑這個政策已經討論了1、2年，為什麼等她的新聞出來之後政府才說要通過，更扯的是連醫院的醫生都不知道，12月1日就有健保給付，她看到這則消息的第二天就要開刀，也不能向醫院發火，怕影響醫生動手術，白花23萬元十分心疼。