巷仔內／民進黨新北第2選區議員初選　挑動派系敏感神經

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地方人士指出，李宇翔曾任英系新北市議員鍾宏仁辦公室副主任六年，當時負責選民服務的區域就是林口、五股及泰山區，且結婚後便定居林口區；此外，這個選區的民代以老面孔居多，但李宇翔是新北市雲林同鄉會青年創業團的團長、東吳大學社會學系系友會會長及立法委員趙天麟國會辦公室副執行長，中央的歷練加上地方實踐，以及年輕、新面孔、地緣性為其的優勢。
地方人士分析，英系立委羅致政特助的陳霖翰，為台北縣（新北市）前林口鄉長陳建財之子，是道道地地的林口子弟，此次參選喊出「清新、善良、陽光」的訴求，盼能為在地（林口）再增加一席的議員；不過，陳建財疑似任內涉貪日前遭法院重判的新聞，加上其他派系的競爭對手，都有豐富的學經歷，也讓陳霖翰爭取民進黨新北市議員提名之路較為坎坷。
政壇人士說，英國倫敦政經學院公共政策與行政碩士的蘇系立委蘇巧慧前助理黃韋鈞，也在臉書宣布角逐第2選區議員的提名，強調「他最有經驗的新人！」且蘇巧慧也數次電洽賴秋媚尋求合作，至於為何不在故鄉基隆市或蘇巧慧的選區－新北市議員第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌區）呢？新北市議員王淑慧認為，因該區已有大師兄－新北市議員陳世榮，及派系的選戰策略。
盛傳新潮流在第2選區議員的初選也不缺席，前新北市議會黨團秘書吳易翰有意加入，但新潮流成員私下透露，吳易翰有向派系提及將爭取新北市第2選區議員的黨內提名，但派系有其他的規劃尚未定案；政壇人士分析，在「蘇新合作」的氛圍下，吳易翰的參選恐衝擊蘇系佈局，甚至恐引發派系的撕裂，而誰也沒料到新北市第2選區的議員初選，竟挑動民進黨派系間的敏感神經。