突破疫情的邊境限制 陶博館展出「國際咖啡杯大賽」作品
經典不敗的陶瓷媒材遇上風靡全球人氣飲品，會激盪出甚麼樣的火花？「2021國際咖啡杯大賽」突破疫情期間的邊境限制，吸引全球30個國家220件作品參賽；新北市立鶯歌陶瓷博物館即日起至111年1月23日止，在B1陶藝長廊展出入選的50件作品。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-15 18:23:54
鶯歌陶瓷博物館指出，隨著現代人生活與咖啡越來越密不可分，咖啡杯成為妝點日常的重要物品；其中，比利時Ann Van Hoey《羅姆布特》作品因質地輕巧、色澤柔和之美，脫穎而出榮獲首獎，獨特設計的靈感來自位於創作者家鄉，列名聯合國教科文組織世界遺產的聖羅姆布特大教堂（Sint-Rombouts Cathedral）之上的哥德式尖拱。
金獎的臺灣劉芳汝《關於拿鐵》，利用釉色的黑白對比，表現濃縮咖啡滲入純白鮮奶的融合流動感，韓國朴炤垠以《窗戶咖啡組》獲得銀獎肯定，靈感擷取自在臺灣骨董店觀察到的老屋「窗花」紋樣，杯體造形簡約、釉色淡雅，飾以窗花更顯得古典浪漫；臺灣宋立運用富有故事性的插畫構圖創作《家族時光》，與英國Mandy Cheng《方形、絞胎、「反思」》、臺灣陳希泓《地籍杯》同獲銅獎。
新北市政府文化局長龔雅雯表示，「鶯歌藝術季」系列活動陸續展開且持續深化大眾生活美學體驗，歡迎民眾觀賞「玩美生活家」系列中的「國際咖啡杯大賽」特展，感受人與器具間的溫度感和實用性，蓄滿藝術能量品味日常生活；更多展覽的資訊可上「鶯歌藝術季」官方網站、陶博館粉絲專頁查詢。