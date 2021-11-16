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響應惜食分享　大學生設計APP發起群眾募資

▲致理科大團隊在綠市集進行珍食物的APP推廣，及惜食概念的分享。（圖／新北市政府農業局提供）
▲致理科大團隊在綠市集進行珍食物的APP推廣，及惜食概念的分享。（圖／新北市政府農業局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-16 11:40:56

響應新北市政府惜食分享計畫，致理科技大學資管系學生將「用科技減少食物浪費」的想法做成論文發表，利用課餘時間設計手機應用程式「珍食物」，並於WaBay挖貝群眾募資平台發起「剩食，做就對了！」專案，希望能號召更多人響應惜食分享的概念。

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隱身於校園中的致理科技大學未來超市，販賣友善耕種的農產品、熟食及飲料，不僅是管理專才學生的實習空間，更是資訊專長的學生，測試新創意的試驗場域；會想發起群眾募資的專案，是因為同學在經營餐廳時，發現食物常常被浪費，從而萌生希望能用自己的力量，喚起這個城市惜食的想法，並規劃開發能夠快速整合、統計及陳列即期商品的平台「珍食物」。

已畢業後且還回到學校的紀宇庭表示，與其說這是一個募資的活動，這個專案更像是一個問卷調查，儘管即期食物具有商業的潛力，同時能解決通路端食物浪費的問題，但整個消費市場對即期品買賣的接受度，目前還需要再確認；另一方面，希望能在群眾募資專案進行的過程中，摸索出在台灣關心剩食議題的人在哪裡，未來尋找實驗場域時，可以專注在該地區。

農業局長李玟表示，致理科技大學與新北市農會簽署未來超市先導計畫，結合產、官、學三方合作，並於110年3月與亞洲有機智能行銷中心，在宜蘭綠色博覽會展示成果，各種智能應用方案，廣受各界矚目；這次「剩食，做就對了！」專案將於2021年11月23日晚上11點59分結束，盼大家一起響應惜食分享、支持學生公共服務的創意。
 

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