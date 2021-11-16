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第15輪開放混打BNT、莫德納！莊人祥：約97萬符合資格

▲指揮中心今（16）日召開記者會，由發言人莊人祥（右）說明最新國內疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（16）日召開記者會，由發言人莊人祥（右）說明最新國內疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2021-11-16 15:00:47｜2021-11-16 15:01:47

第15輪疫苗預約施打是否開放「混打」成各界關注焦點，指揮中心發言人莊人祥今（16）日表示，11月有規劃開放AZ混打mRNA疫苗，會將BNT疫苗和莫德納疫苗都納入，而根據統計，目前AZ疫苗等待第二劑人數大約有97萬人，所以這些人將可選打第二劑AZ或混打BNT、莫德納疫苗。

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第14輪疫苗接種在13日開打，指揮中心規劃優先提供符合資格的第一劑、第二劑的AZ疫苗與莫德納，還有第二劑BNT民眾施打，並未開放除第一類族群者混打。

指揮中心發言人莊人祥在今日的疫情記者會上，針對媒體估計BNT需接種者有400多萬人，他回應澄清，那應該是指第一劑、第二劑的差距有400多萬人，但事實上符合資格僅246萬人，並沒有外傳的這麼多。

媒體也問到，若第15輪開打，是否會優先提供莫德納疫苗？莊人祥則說，規劃上是朝著BNT跟莫德納都可以納進去方向，AZ打第二劑的人約有97萬人，所以這些人將可以選擇接種AZ、BNT和莫德納疫苗。欲接種高端者，則不需要跟中央申請，只要在符合接種資格、有意願就可在地方接種。

此外，莊人祥也表示，指揮中心仍朝著12月底前，網第二劑完全接種達六成以上的目標前進。據指揮中心最新統計，昨日COVID-19 疫苗接種 21萬5052 劑，其中 AstraZeneca 接種 6萬6975劑；Moderna 接種 9萬5152 劑；高端接種 1531 劑，BioNTech 接種 5萬1394 劑。

截至目前為止，國內累計接種 2792萬7621 劑疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 76.42%、第 2 劑 42.86%，劑次人口比 119.28 (劑/每百人)。（編輯：林莞茜）

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