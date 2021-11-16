台聯質疑野戰交換機不符操作環境 中科院：裝備符合規格
台灣團結聯盟今（16）日召開記者會表示，中科院採購4個總重約120公斤、總高度約115公分的攜行箱，重量重且體積大，不符野戰環境操作。中科院回應表示，每個攜行箱小於40公斤，符合相關規格需求。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-16 15:20:17｜2021-11-16 15:21:30
台聯表示，國軍部隊現行使用的KY-32型野戰數位交換機於2003年撥裝，使用迄今已18年，陸軍司令部2021年7月公告，委託國家中山科學研究院產製379套新型野戰數位交換機，總金額新台幣9億8499萬元，已於5月24日決標，預計2023年12月31日前完成。台聯指出，日前接獲密報，這次「野戰交換機主機」採購內容規劃4個總重大約120公斤、總高度約115公分的設備攜行箱（交換機攜行箱、配件攜行箱、電源系統攜行箱及查修工具箱），重量重、體積大完全不符合室外野戰環境操作。
中科院澄清表示 ，本案採購規格，係根據軍種整規書、委製協議書及系統規格書等核定文件辦理採購。 為提高裝備機動性，本系統採用通信主機，手工具箱及電源系統等3個攜型箱方式執行，每箱小於40公斤，符合勞安法「每人背負不得超過40公斤」之規定，3箱組合後低於115公分。
中科院表示，為滿足野外環境操作，本案裝備需符合MIL-STD-810G環境規格（高低溫，濕度，震動，雨淋，1.2公尺防跌落，鹽霧等測試）要求，得標商須出具財團法人全國認證基金會(Taiwan Accreditation Foundation，TAF)測試合格證明。本購案採最有利標評選及實機驗證測試方式辦理，過程由各界組成之評選委員會以公平、公正方式審定，非為特定廠商量身打造。