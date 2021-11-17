印度4城禁公開販賣葷食　小販叫苦

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市政法人是印度人口百萬以上城鎮所設的管理機構，由市、鎮長擔任首長，主要負責地方的發展規劃及社區服務，如衛生、住宅、交通及教育等。
「印度快報」（The Indian Express）今天引述一名阿默達巴德市政法人官員報導，執法人員今早就開始驅離大街上販賣葷食的攤販，距宗教及公共場所、學校及公園100公尺範圍內，都不准有這些攤販出現。
這名官員表示，許多民眾投訴，造訪寺廟時都會聞到來自這些攤販的「臭味」，對兒童帶來「負面影響」。
還有一名官員則說，禁止小販在大街上販賣葷食是基於古茶拉底省的「身分認同」與「文化傳統」。
另3座城鎮的市政法人對於禁止賣肉及雞蛋，也都有類似的說詞；瓦多達拉的規定則沒有那麼嚴格，攤販可在特定地區販賣葷食，但要用布蓋住，不能讓人看見。
古茶拉底省位於印度西部，有89%的民眾信奉印度教，原本即傾向不殺生，加上耆那教素食主義的影響，吃素已是根深柢固的傳統，兒童若未得到家長允許私下吃肉，會受到嚴厲的斥責。
雖然如此，古茶拉底省首席部長巴特爾（Bhupendra Patel）昨天在一場電視轉播的活動上澄清，省政府並不會干涉民眾吃什麼，只會監督這些食物的衛生以及攤販是否阻礙交通。
印度電視新聞顯示，多名葷食攤販表示新措施將影響生計，希望政府提出配套措施；另小販則質疑它的邏輯性：「為何只禁我們不禁旅館內的餐廳？肉味不是一樣會傳出來？」
這4座城鎮並非僅為印度禁葷食之處。北方省（Uttar Pradesh）首席部長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）9月上旬即宣布省內印度教聖地摩托拉縣（Mathura）全境禁肉及禁酒，省政府將重置受影響的商家或為他們提供其他生計。
此外，印度其他聖城如瓦拉納西（Varanasi）和瑞詩凱詩（Rishikesh）基本上也是全城民眾吃素。（編輯：韋樞）1101116