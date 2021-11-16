回應拜習會涉台論述　陸委會：兩岸互不隸屬

針對今（16）日美中元首視訊會議陸方領導人提出的對台主張，陸委會發表聲明表示，中共藉由與國際互動，掩飾其破壞台海現狀、製造區域不安的專制霸權與對台脅迫行徑，企圖一再混淆國際視聽、歸責台灣，國際社會早已強烈質疑與反對。中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，「兩岸互不隸屬」是客觀事實、才是當前的台海現狀；台灣2300萬人民堅定捍衛主權尊嚴和民主生活方式，絕不受北京威脅挑釁。
記者余祥／台北報導
2021-11-16 19:53:56
陸委會指出，中共不斷加大對台政軍施壓恫嚇，又企圖操作統戰分化等惡劣與不友善作為，脅迫台灣接受其錯誤的政治主張，才是製造台海緊張對立的根源，這已是國際社會公認事實。中共一再誤判情勢、錯用不良手段處理兩岸關係，只會加深兩岸隔閡與距離；其所一廂情願設定的強迫式終局，沒有人會接受、也絕不可能實現。
陸委會強調，台灣的現在與未來沒有對岸置喙之餘地。我政府致力維持台海和平穩定，並以「不屈服、不冒進」的態度務實處理各項問題，絕不會讓任何人威脅侵害我們的主權尊嚴與民主自由。我們認為，當威權專制展現擴張企圖，民主國家應合作捍衛共同價值、嚴重關切中方作為；未來台灣也將持續深化與友好國家各領域的交流合作；更呼籲中共領導人尊重現實與台灣民意、早日揚棄敵意，以和平為最高原則，具體改善兩岸關係