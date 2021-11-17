桃園龍岡清真寺新大樓剪綵！擁抱多元文化

《四方報》報導，社團法人南市整體造型交流協會和長勝里合作辦理「新住民美髮創新實作暨社區回饋服務」義剪活動，今年邁入第二年，今年仍出動十餘位男女美髮師為里內長者服務，從早上十時至十二時，共有五十位里內民眾前來剪髮。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-17 17:03:00
長勝里里長吳澐晏表示，去年過年前舉辦愛心義剪活動，迴響熱烈；昨天在長勝里活動中心，再度舉辦，依然有許多長輩前來共襄盛舉。南市整體造型交流協會秘書長林淑蓉則指出協會為培養新住民有一技之長，向內政部新住民發展基金申請經費，開辦新住民美髮班，每週上課一次。此次以大陸及越南新住民為主，學員約二十餘位，年紀從二十一歲至五十歲，希望新住民都能學習一技之長，未來能夠自行開業，貼補家用。
據悉，年紀最大的有九十三歲老阿嬤，家屬向大會表示，老人家因出門剪髮很麻煩，都不太願意剪髮，聽說活動中心有這項服務，才由家屬協助前來剪髮，對新住民朋友的愛心表示感謝。
吳澐晏認為義剪在人口老化的社區有其必要性，「因為老人要出門剪髮有很多不便，尤其是行動不便、平常都得坐輪椅的長者，所以非常感謝整體造型交流協會的幫忙，讓長者過年前擁有美麗的造型，也省下一筆開銷。」現場參與的很多長者，因為剪髮後變得年輕而展歡顏，氣氛融洽和樂。