登記混打前先看這！羅一鈞曝台大AZ+莫德納期中報告數據

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羅一鈞說，此研究收案400人，其中300人第一劑接種AZ疫苗、100人接種莫德納，並分別分為「AZ+AZ」、「AZ+莫德納」、「莫德納+莫德納」，其中「AZ+莫德納」還分成間隔四週和八週，每個組都有100人，不過有一人因為有接受過免疫抑制劑的關係被排除，因此總共有399人參加試驗，預計要追蹤到明年2月才算完成，不過目前已有兩劑接種完後滿28天的抽血結果。
羅一鈞提到，詳細結論將由台大進一步說明，主要是結論上大致上可以看到，從短期追蹤情形來看，混打的效果初步看來，抗體反應有比兩劑都打AZ疫苗來得高，並和兩劑都打莫德納抗體反應相當，不過副作用部分，出現症狀比例比兩劑都打AZ來得高，像是有注射部分疼痛、倦怠、肌肉痠痛還有發燒等，因此若擔心副作用的民眾，也是可以考慮第二劑施打AZ疫苗，有沒有需要混打這部分還是見仁見智。
另外間隔週數來看，間隔八週後的副作用會比間隔四週來得少，抗體也較間隔四週來得高，羅一鈞表示，目前看來間隔八週會比四週會是個比較好的選擇，若未來開放預約後，會以規劃八週以上民眾再來進行混打。
至於是否有預估多少人會來混打？指揮中心莊人祥則表示，目前接種過AZ疫苗者約有225萬人，間隔滿8週以上約有97萬人左右，但意願調查只有一天，目前無法推算會有多少人，但後續會根據登記結果的量，來決定要提供多少的莫德納疫苗和BNT疫苗。（編輯：林莞茜）
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