曾到World Gym南京店！確診者打完2劑AZ、4採陰仍確診
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布確診案例，其中有2例境外移入案例為北市案例，分別為從印度入境的案16614，以及從立陶宛入境的案16610，案16610為離岸風電工作人員，入境時採檢陽性，目前已收治醫院隔離中；至於案16614情況較為複雜特殊，該案已經打完兩劑AZ疫苗，從8月至今也歷經4次檢測都呈陰性，直到近日因為要出國而進行PCR檢測，才呈陽性反應，也因此被中央研判為境外移入案例。
記者丁上程／台北報導
2021-11-17 17:24:54
北市衛生局方面表示，案16614與家人於8月20日入境台灣，在隔離開始及結束各進行檢測，都呈現陰性反應；不過9月6日時其家人（案16147）確診，因此該案剛解隔又馬上進行14天居家隔離，居格期間7日及14日進行PCR檢測都呈現陰性。
衛生局說，由於該案近日有出國需求，因此自主前往檢測，不過卻在11月16日測出陽性反應，Ct值為35，不過今日再進行PCR檢測後，該案又為陰性。也因此中央防疫指揮中心研判，該個案曾在印度確診過，認定此個案為境外移入。
衛生局透露，該個案目前已經收治醫院隔離，而在判定為境外移入後，也透過實聯制追蹤、確認其活動足跡，發現該個案曾到World Gym南京店，因此緊急要求今日下午1時閉店進行全面清消，18日停業一天後再重新開放營業。