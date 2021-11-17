德里抗空污　學校停課發電廠停機

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根據印度中央汙染控制局（CPCB）下午2時的數據，德里安南．維哈爾（Anand Vihar）監測站AQI為426，主要汙染源為懸浮微粒（PM10）和細懸浮微粒（PM2.5）；昨天的德里24小時平均AQI則為403。
德里空管會昨天召開緊急會議，傍晚頒布空污因應措施，要求德里政府相關部門立即執行，並於22日報告執行狀況。
這些措施包括：各級學校暫時停課直到進一步通知，學生全部恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的視訊上課、政府部門一半人力居家上班、所有貨車禁止進入德里、建築工地暫停施工等，直到21日。
學校停課及政府部門居家上班，可避免學生及公務員曝露在有害空氣之中，也有助減少路上的車輛。
此外，德里半徑300公里範圍內燃煤發電廠暫停運作，直到30日；交通執法人員也將嚴格攔截路上的烏賊車。
印度台商表示，德里每逢冬季都會進入空污期，原因是周遭省分的農民開始焚燒稻稈等廢棄物、遊民焚燒樹枝與木柴取暖、工地塵土以及疫情趨緩路上車輛增多等。
中央汙染控制局預測，由於氣候因素，包括降雨機率低及風速緩慢，德里空污情況在未來10天內不會改善。（編輯：韋樞）1101117