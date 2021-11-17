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德里抗空污　學校停課發電廠停機

▲隨著季節進入冬季，印度北方農民在收割期焚燒農耕廢棄物，加上汽車排氣日增等因素，讓德里國家首都轄區空氣品質持續維持在最差的「嚴重」等級。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著季節進入冬季，印度北方農民在收割期焚燒農耕廢棄物，加上汽車排氣日增等因素，讓德里國家首都轄區空氣品質持續維持在最差的「嚴重」等級。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-17 19:32:13｜2021-11-17 19:32:52

（中央社記者林行健新德里17日專電）德里國家首都轄區對抗嚴重空氣污染，空氣品質管委員會（CAQM）今起開始執行一連串緊急措施，包括學校停課及發電廠暫停運作，希望讓空污情況停止惡化。

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印度空汙指數表分為6級，其中以「嚴重」為最差等級，空氣品質指標（AQI）介於401至500之間。德里從11月4日印度慶祝排燈節以來，幾乎每天都處於「嚴重」等級。

根據印度中央汙染控制局（CPCB）下午2時的數據，德里安南．維哈爾（Anand Vihar）監測站AQI為426，主要汙染源為懸浮微粒（PM10）和細懸浮微粒（PM2.5）；昨天的德里24小時平均AQI則為403。

德里空管會昨天召開緊急會議，傍晚頒布空污因應措施，要求德里政府相關部門立即執行，並於22日報告執行狀況。

這些措施包括：各級學校暫時停課直到進一步通知，學生全部恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的視訊上課、政府部門一半人力居家上班、所有貨車禁止進入德里、建築工地暫停施工等，直到21日。

學校停課及政府部門居家上班，可避免學生及公務員曝露在有害空氣之中，也有助減少路上的車輛。

此外，德里半徑300公里範圍內燃煤發電廠暫停運作，直到30日；交通執法人員也將嚴格攔截路上的烏賊車。

印度台商表示，德里每逢冬季都會進入空污期，原因是周遭省分的農民開始焚燒稻稈等廢棄物、遊民焚燒樹枝與木柴取暖、工地塵土以及疫情趨緩路上車輛增多等。

中央汙染控制局預測，由於氣候因素，包括降雨機率低及風速緩慢，德里空污情況在未來10天內不會改善。（編輯：韋樞）1101117

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