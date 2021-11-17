泰國民間版修憲草案主張廢除參議院　遭國會否決

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這份憲法修正草案由公民團體iLaw、Re-solution和進步運動（Progressive Movement）提出，獲得13.5萬餘位民眾連署，在國會內受到在野黨前進黨（Move Forward）的支持。
這份民間版憲法修正草案最引人注目之處在於廢除參議院，只留下民選的眾議院，並增加眾議員席次。其他內容還包括2014年軍方政變時發布的命令全部無效，並改變憲法法院大法官的組成方式。
2014年軍方發動政變後，宣布終止2007年通過的憲法，並頒布2014年臨時憲法；在這部憲法架構下，2016年初由軍方組成的制憲小組公布新的憲法草案；同年8月，全民公投同意新的憲法草案；2017年正式頒布實施。
儘管泰國已在2019年3月舉行國會大選，但因為2017年憲法的限制，讓和軍方關係密切的人仍然大權在握，參議院250席議員中，50席由選舉委員會指定，200席由2019年7月解散的國家和平秩序委員會（NCPO）指派，而國家和平秩序委員會是由軍方組成。
這並不是泰國民間團體第一次提出修憲草案，iLaw去年也曾提出過修憲草案並成功達到10萬人連署門檻，iLaw的版本主張修憲委員會200人必須全部民選，而總理必須具有眾議員身分，目的在於打破軍方指定參議員在決定總理上具有關鍵性的影響力。不過泰國國會在去年11月19日同樣否決了iLaw的修正草案。（編輯：韋樞）1101117