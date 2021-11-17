北市某診所鬧烏龍　原打流感疫苗誤打成莫德納

台北市衛生局今（17）日晚間透過新聞稿表示，16日有一位民眾在台北市的某間診所，原訂要接種流感疫苗，不過卻遭誤接種莫德納疫苗的事件。衛生局方面表示，在接獲通報以後已經啟動民眾健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署。而針對診所接種異常，衛生局已暫停該診所流感疫苗及新冠肺炎疫苗接種服務，直至確認完成改善為止。
記者丁上程／台北報導
2021-11-17 19:32:17
衛生局說，該個案於16日至診所原本要施打公費流感疫苗，不過同一時間有另一位民眾要施打莫德納疫苗，診所的工作人員因為拿錯疫苗，所以導致原本施打公費疫苗的個案誤打了莫德納疫苗。而經查該個案已經接種AZ疫苗超過九週，在誤打莫德納疫苗後，也留於診所觀察30分鐘，個案確認無異常狀況後才離開。
衛生局表示，該診所在通報誤打疫苗後，目前也暫時停止其流感疫苗及新冠肺炎疫苗的接種服務。而該診所原本從18日起，尚有292位民眾分別預約AZ及莫德納疫苗接種，衛生局方面也已經安排轉介至附近的醫療院所施打，不影響民眾疫苗接種的權益。
衛生局也呼籲各醫療院所，接種疫苗前務必落實三讀五對，確認疫苗廠牌、劑量及效期，可於接種前將疫苗接種廠牌清楚標示於接種站，並與接種對象確認，以確保民眾接種疫苗安全。民眾如有相關疑問，可撥打北市防疫專線（02）2375-3782詢問。