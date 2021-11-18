把握混打登記6小時！10時開放　BNT、莫德納可同時勾選

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一、開放混打對象？
已接種第一劑AZ疫苗滿8週的18歲以上民眾，初步統計符合資格者約有97萬人。另未開放已預約第14期疫苗施打者進行混打意願登記。
二、開放混打意願登記時間？
18日上午10時起至16時，限時6小時。
三、提供混打的疫苗廠牌？
符合資格的民眾，可依照意願同時選擇BNT疫苗、莫德納疫苗，也可單獨選其一。由於接種mRNA疫苗會有心肌炎和心包膜炎發生機率，且大部分為30歲以下年輕人，因此衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬依照統計數據建議，30歲以下民眾第二劑可選擇BNT疫苗、30歲以上則可選擇莫德納疫苗。
四、混打副作用強度？
指揮中心根據台大AZ混打試驗期中報告指出，混打的副作用會比兩劑均為AZ疫苗來得明顯，可能出現注射部位疼痛、發燒、倦怠、肌肉疼痛等副作用。且間隔八週再混打，較只隔四週打副作用來得低。
五、混打保護力更強？
指揮中心根據台大AZ混打試驗期中報告指出，混打者的抗體反應有比兩劑都打AZ疫苗來得高，並和兩劑都打莫德納抗體反應相當。（編輯：林莞茜）
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