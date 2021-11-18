COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

把握混打登記6小時！10時開放　BNT、莫德納可同時勾選

▲AZ疫苗混打意願登記，僅自今（18）日10時起至16時開放登記。（圖／指揮中心）。（示意圖／shutterstock）
▲AZ疫苗混打意願登記，僅自今（18）日10時起至16時開放登記。（圖／指揮中心）。（示意圖／shutterstock）

編輯中心／綜合報導

2021-11-18 08:43:27｜2021-11-18 08:53:16

中央流行疫情指揮中心17日宣布，今（18）日上午10時起，開放已接種第1劑AZ疫苗之18歲以上民眾，到疫苗意願登記平台上進行「混打意願登記」，首批對象符合資格者約有97萬人，可同時勾選BNT疫苗、莫德納疫苗。《NOWnews今日新聞》整理有關「混打」資格、副作用等五大問答，讓讀者一看就懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心今（17）日宣布，混打意願18日10時起開放登記。（圖／指揮中心）
▲指揮中心今（17）日宣布，混打意願18日10時起開放登記。（圖／指揮中心）

一、開放混打對象？

已接種第一劑AZ疫苗滿8週的18歲以上民眾，初步統計符合資格者約有97萬人。另未開放已預約第14期疫苗施打者進行混打意願登記。


二、開放混打意願登記時間？

18日上午10時起至16時，限時6小時。


三、提供混打的疫苗廠牌？

符合資格的民眾，可依照意願同時選擇BNT疫苗、莫德納疫苗，也可單獨選其一。由於接種mRNA疫苗會有心肌炎和心包膜炎發生機率，且大部分為30歲以下年輕人，因此衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬依照統計數據建議，30歲以下民眾第二劑可選擇BNT疫苗、30歲以上則可選擇莫德納疫苗。


四、混打副作用強度？

指揮中心根據台大AZ混打試驗期中報告指出，混打的副作用會比兩劑均為AZ疫苗來得明顯，可能出現注射部位疼痛、發燒、倦怠、肌肉疼痛等副作用。且間隔八週再混打，較只隔四週打副作用來得低。


五、混打保護力更強？

指揮中心根據台大AZ混打試驗期中報告指出，混打者的抗體反應有比兩劑都打AZ疫苗來得高，並和兩劑都打莫德納抗體反應相當。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀