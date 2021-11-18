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無國界記者新聞自由獎　中國公民記者張展獲肯定

▲無國界記者新聞自由獎18日出爐，因報導中國疫情而入獄的公民記者張展獲得勇氣獎。（圖取自無國界記者組織官方網頁rsf.org）
▲無國界記者新聞自由獎18日出爐，因報導中國疫情而入獄的公民記者張展獲得勇氣獎。（圖取自無國界記者組織官方網頁rsf.org）

中央社

2021-11-18 20:11:40

（中央社記者葉冠吟台北18日電）無國界記者組織（RSF）今天揭曉第29屆新聞自由獎得獎名單，勇氣獎得主為因報導中國疫情而入獄的公民記者張展，獨立獎與影響力獎，則分別頒給巴勒斯坦記者哈索那與跨國調查團體飛馬計畫。

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無國界記者新聞自由獎每年頒獎給致力捍衛或促進世界新聞自由的記者或媒體。今年勇氣獎得主是曾為律師的中國公民記者張展。2020年2月，張展在中國武漢報導剛爆發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，不顧中國政府威脅，在社群媒體直播當地街道、醫院及病人家屬的畫面，是當時外界了解武漢公衛狀況的主要獨立資訊管道之一。

同年5月，張展在上海被拘捕，之後被控編造、散布虛假訊息；12月28日，上海浦東新區法院在閉門審理後，以「尋釁滋事」罪名判處張展4年有期徒刑。被捕後不久，張展開始在獄中絕食抗議，當局一度以鼻胃管對她插管餵食，目前健康狀況急遽惡化，引起外界憂慮。

影響力獎則獎勵對新聞自由、獨立性、多元性或增進大眾認識上述議題做出明確貢獻者，今年得主飛馬計畫（Pegasus Project）是來自11國、17家媒體的80多名記者組成的跨國調查團體，由非政府組織「禁聞」（Forbidden Stories）在國際特赦組織安全實驗室專家的技術支援下進行調查。

飛馬計畫揭露11國政府，包含獨裁和民主政權，使用間諜軟體飛馬（Pegasus）監視監聽近200名記者，讓人們意識到記者受到監視的程度之廣，促使多家媒體和無國界記者提出申訴，要求暫停銷售監視技術。

最後獎勵面對金融、政治、經濟或宗教壓力，抵抗力道顯著的獨立獎得主，為巴勒斯坦記者哈索那（Majdoleen Hassona）。哈索那因批判性報導，長期遭以色列、巴勒斯坦當局騷擾、起訴，自2019年更被以色列情報部門「出於安全考量」禁止離境，自此困在以色列。她在今年6月報導激進分子尼扎爾．巴納特（Nizar Banat）之死引發的反政府抗議活動。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，「勇氣獎」得主抗拒審查制度，勇於提醒世人疫情剛爆發的實際情況，並為此入獄，她目前的健康狀況非常令人擔憂；「獨立獎」得主因展現批判態度和毅力，過去2年行動受限，無法離開以色列控制的領土。

德洛瓦指出，「影響力獎」獲獎記者因揭露其他記者受到大規模監視，遭到多國政府起訴，「不幸的是，上述得主的遭遇也是當今新聞業現狀的總結。無國界記者新聞自由獎得主體現最崇高的新聞素質，也因此付出極大的代價。他們不僅值得我們欽佩，也值得我們支持。」（編輯：張雅淨）1101118

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