無國界記者新聞自由獎　中國公民記者張展獲肯定

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同年5月，張展在上海被拘捕，之後被控編造、散布虛假訊息；12月28日，上海浦東新區法院在閉門審理後，以「尋釁滋事」罪名判處張展4年有期徒刑。被捕後不久，張展開始在獄中絕食抗議，當局一度以鼻胃管對她插管餵食，目前健康狀況急遽惡化，引起外界憂慮。
影響力獎則獎勵對新聞自由、獨立性、多元性或增進大眾認識上述議題做出明確貢獻者，今年得主飛馬計畫（Pegasus Project）是來自11國、17家媒體的80多名記者組成的跨國調查團體，由非政府組織「禁聞」（Forbidden Stories）在國際特赦組織安全實驗室專家的技術支援下進行調查。
飛馬計畫揭露11國政府，包含獨裁和民主政權，使用間諜軟體飛馬（Pegasus）監視監聽近200名記者，讓人們意識到記者受到監視的程度之廣，促使多家媒體和無國界記者提出申訴，要求暫停銷售監視技術。
最後獎勵面對金融、政治、經濟或宗教壓力，抵抗力道顯著的獨立獎得主，為巴勒斯坦記者哈索那（Majdoleen Hassona）。哈索那因批判性報導，長期遭以色列、巴勒斯坦當局騷擾、起訴，自2019年更被以色列情報部門「出於安全考量」禁止離境，自此困在以色列。她在今年6月報導激進分子尼扎爾．巴納特（Nizar Banat）之死引發的反政府抗議活動。
無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，「勇氣獎」得主抗拒審查制度，勇於提醒世人疫情剛爆發的實際情況，並為此入獄，她目前的健康狀況非常令人擔憂；「獨立獎」得主因展現批判態度和毅力，過去2年行動受限，無法離開以色列控制的領土。
德洛瓦指出，「影響力獎」獲獎記者因揭露其他記者受到大規模監視，遭到多國政府起訴，「不幸的是，上述得主的遭遇也是當今新聞業現狀的總結。無國界記者新聞自由獎得主體現最崇高的新聞素質，也因此付出極大的代價。他們不僅值得我們欽佩，也值得我們支持。」（編輯：張雅淨）1101118