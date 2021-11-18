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谷歌與法新社達成5年協議　支付新聞內容使用費

▲為遵守法國最新法律，Alphabet Inc旗下搜尋引擎谷歌（Google）今天與法新社（AFP）達成效期5年的協議，以支付其新聞使用費用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲為遵守法國最新法律，Alphabet Inc旗下搜尋引擎谷歌（Google）今天與法新社（AFP）達成效期5年的協議，以支付其新聞使用費用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-18 20:09:30

（中央社加州奧克蘭17日綜合外電報導）為遵守法國最新法律，Alphabet Inc旗下搜尋引擎谷歌（Google）今天與法新社（AFP）達成效期5年的協議，以支付其新聞使用費用。

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這是科技巨頭在法國依據新法所簽訂的最大內容授權協議之一。

路透社報導，多年來，新聞機構因谷歌、臉書等線上匯集商（aggregator）而流失大量廣告營收。這些科技巨擘透過搜尋功能使用新聞報導，卻未支付任何費用，讓媒體不滿已久。

在當地媒體遊說行動與公眾壓力下，法國與澳洲近期制定賦予媒體更多權力的新法，隨後媒體與匯集商簽署了一連串授權合約，總額估計可達數以10億美元計。

法國最新的著作權法要求建立「鄰接權」（neighboring rights），即要求大型科技公司須與希望收取授權費用的新聞出版商進行談判。

谷歌拒絕透露法新社內容授權的費用，僅確認協議效期為5年。雙方也透過聯合聲明表示，他們還將在事實核查等計畫上開展合作。

法新社執行長佛里斯（Fabrice Fries）形容，「這項協議象徵對資訊價值的認可。」

今年7月，法國市場競爭監管當局才因Google缺乏「誠意」和媒體進行著作鄰接權談判，也就是為使用其內容而支付報酬，向Google開出5億歐元（約新台幣166億元）的史上最高罰鍰。

上月，臉書（Facebook）也宣布與數十家全國性、地區性及地方報紙組成的法國綜合報導聯盟（APIG）簽署新聞授權協議，以為在其平台上呈現的新聞內容付費。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1101118

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