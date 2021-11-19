校園資安陷危機　學者：缺乏技術人才也無法委外

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徐瑞壕表示，如果校方願意委外管理，可能是可行的方式，但會依據網站的流量規模而影響管理複雜程度、維護程度，從幾千塊到幾十萬都有可能，更何況目前許多學校網頁都是仰賴現成軟體，軟體的防火牆早就不敷使用，且就算有版本較新的防火牆，資訊維護人員會不會使用也是問題。
徐瑞壕建議，如果是以國中小或資源比較少的學校來說，維護系統安全可使用相關資安防護軟體，或是與資安公司合作，這樣算是比較可行的做法，否則若無法時時更新軟體，那就會更輕易被駭客發現程式上的邏輯錯誤，就有格式漏洞可鑽，進而產生資安危害。
根據「台灣學術網路各級學校資通安全通報應變作業程序」，國中小、高中職校園資安通報與應變，由地方縣市政府設立的教育網路中心管理，通報流程為縣市政府向上報至教育部委託的台灣學術網路危機處理中心（TACERT），該中心負責各級學校資安通報平台營運，審核所有資安事件，協調資安事件通報、處理與支援事項，最高主管機關屬行政院資訊處。
而教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣也表示，國高中小的校園資安有縣市上直屬的資安處負責，當發生資安通報時，由行政院資訊處主管，而對於校園資安，郭伯臣指出，資安法應該向上集中到教育局處，比較好的作法應該是開發公版的網站，供地方主管各級學校使用，由資科司負責公版系統或是網站開發也是一個處理方向，但中央也不能強迫各級學校使用，「畢竟中小學的主管單位還是在縣市教育局」，不過資科司還是會從中協助地方教育局處進行資安維護相關工作。
針對資訊安全問題，郭伯臣也提醒，對一般網路使用者來說，資安就是在網路使用上確保自己的個資不會外洩，自己也不能用資訊和科技去損害他人，很多人其實不知道如何保護自己的資訊安全，要記得常更新電腦作業系統、APP至最新版本，簡單的動作就能保護資安。