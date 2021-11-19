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中國在國際大型組織影響力激增　華府智庫籲審視

▲過去10年，中國在全球大型機構的影響力大幅增加，美國華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）表示，這種趨勢可能需要仔細審視。（圖／美聯社／達志影像）
▲過去10年，中國在全球大型機構的影響力大幅增加，美國華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）表示，這種趨勢可能需要仔細審視。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-19 12:38:42

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）過去10年，中國在全球大型機構的影響力大幅增加，美國華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）今天表示，這種趨勢可能需要仔細審視。

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全球發展中心在報告中指出，中國企業開始主導開發銀行提供的合約，北京當局也將提供這些機構的捐款增加到660億美元，已超越日本，成為僅次於美國的第2大出資國。

報告指出，與此同時，中國是世界銀行（World bank）等多邊金融機構援助的最大接受國，而中國在這些機構中已有投票權和領導地位。

法新社報導，全球發展中心資深研究員兼報告作者之一的莫里斯（Scott Morris）寫道：「沒必要恐慌。美國和其他國家政府多年來一直催促中國對國際體系做出更多貢獻，也應該繼續這麼做。」

他說：「讓中國在體制內而非體制外運作，對大家都好。」

不過，報告指出，這些研究結果可能「指向若干領域需要進一步審視」，以及「合理緩和中國支配地位的必要」，以防中國破壞發展目標。

這包括北京當局作為窮國貸款方的主導地位，其中許多國家如今都面臨債務困境。

此外，報告還提到：「中國企業已開始主導（多邊發展銀行）商業合約，在一定程度上削弱了其他國家對這些機構的政治支持」。

研究人員追蹤中國在國際貨幣基金（IMF）、世界衛生組織（WHO）等聯合國機構，以及供應疫苗的全球疫苗免疫聯盟（Gavi）等76個全球主要機構的捐款增加、投票權和領導角色。

結果顯示，中國的投票權提升，多半歸功於中國經濟迅速成長，但中國對這些機構可自由支配的捐款也增加逾4倍。

全球發展中心政策研究員羅斯（Sarah Rose）寫道：「中國顯然做出深思熟慮的選擇，以增加其在國際體系中的權力和影響力。」

莫里斯表示，有關中國崛起成為地緣政治強國，一般焦點多放在「一帶一路倡議」和中國給開發中國家的相關貸款上，而這份研究更清晰地描繪北京當局的行跡展現出「中國對國際體系來說變得有多麼重要」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1101119

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