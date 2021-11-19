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香港立法會選舉153人資審過關　1人提名無效

▲香港立法會選舉將於下月19日舉行，政務司司長李家超公布，154名報名參選者中，有153人全部「入閘」參選。資料照。（圖｜美聯社)
▲香港立法會選舉將於下月19日舉行，政務司司長李家超公布，154名報名參選者中，有153人全部「入閘」參選。資料照。（圖｜美聯社)

中央社

2021-11-19 12:43:40

（中央社記者張謙香港19日電）香港立法會選舉將於下月19日舉行，政務司司長李家超今天公布，154名報名參選者中，只有1人因為在政府部門兼職而喪失參選資格，其餘人全部「入閘」參選。

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身兼候選人資格審查委員會主席的李家超上午表示，已完成154名報名參選者的資格審查，參選醫療衛生界的劉子進因在政府部門兼職，喪失參選資格。

他說，提名有效的153人各有不同政治理念，有建制派、非建制派及獨立人士，來自不同背景、階層和政治光譜，符合均衡參與及廣泛代表性，證明新選舉制度並非搞「清一色」。

他強調，資格審查一視同仁和公平公正，新的選舉制度有助防止「反中亂港」人士進入立法會。

他並呼籲選民踴躍投票，並重申宣傳杯葛選舉或投白票（空白選票）均屬違法，當局會嚴肅跟進。

立法會選舉的報名參選日期上週五（12日）結束，共有154人報名，依照新的選舉制度，報告參選者要通過資審會的資格審查才能成為參選人，而資審會主要審查他們是否擁護基本法和效忠香港特區。

前年（2019年）爆發的「反送中」運動促使北京方面介入香港局勢，一方面主導訂定香港國安法，以懲罰「港獨」人士，另一方面主導「完善香港選舉制度」，以落實「愛國者治港」原則。

立法會作為香港的中央級議會，在「反送中」後，其選舉能否順利舉行以及是否選出「愛國者」，既被視為香港能否「由亂轉治」的指標，也是北京方面刻意建立香港新領導權力中心的部署。

在香港國安法實施後，泛民主派許多核心人物遭到逮捕而未能參選，一些重要團體也自行解散，不能派人參選，餘下黨派包括民主黨和公民黨等並未派人參選，有分析說，這是對香港當前局勢的「無聲抗議」。

在新的選舉模式及泛民缺席參選之下，預料當選者都將是北京方面所期待的「愛國者」。

下屆立法會議員由之前的70人增至90人，經選舉委員會選出的議員占40人，功能界別選出的議員占30人，一人一票選出的地方分區直選議員由35人減少至20人。（編輯：周慧盈）1101119

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