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濫用抗生素恐釀無藥可醫！　專家估：台灣每年將有3.3萬人死亡

濫用抗生素恐釀無藥可醫！　專家估：台灣每年將有3.3萬人死亡
濫用抗生素恐釀無藥可醫！　專家估：台灣每年將有3.3萬人死亡

健康醫療網

2021-11-19 14:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】今年新冠疫情來襲，疫苗、治療藥物一度短缺的問題，引發各界擔心及重視，然而，研究指出，新冠疫情期間部分細菌產生抗藥性的比例大幅增加三倍，且根據調查，近六成感染科醫師曾面臨無抗生素藥物可用的困境，面對抗生素抗藥性（Antimicrobial resistance，簡稱AMR），若新的抗生素研發無法跟上腳步，無藥可醫不會是未來式，恐已是現在進行式！

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新冠疫情使抗藥性問題加速　部分細菌高達7 抗藥性

抗生素用於治療細菌感染，為疾病治療常見而必要的藥品。近年卻觀察到細菌抗藥性攀升，導致治療難度提高，加上新冠疫情恐使抗藥性問題加速且惡化。

在台灣AMR問題嚴峻，不只醫療院所內抗藥性細菌感染個案比例逐年攀升，更有部分細菌已有高達7成抗藥性。台灣感染醫學會理事長王復德表示，若AMR問題未能及時控制，2050年在台灣每年恐有3.3萬人因此而死亡，相當於每5位死者就有一位是因抗藥性細菌感染所致。

抗生素抗藥性影響病人預後　7成對抗生素有錯誤認知

台灣感染管制學會陳宜君理事長指出，除了AMR觀念的重視不足，需要持續教育外，藥品的儲備也是一大挑戰，有4成（41%）醫師坦言在台灣的抗生素取得不易，更有近6成（57%）的醫師表示曾遇過抗生素短缺而影響病人治療。

而一份由科技部執行，針對民眾的公民素養調查顯示，高達7成國人對於抗生素的用途認知錯誤。

陳宜君理事長表示，臨床也常常看到民眾對於抗生素的使用方式錯誤，例如，抗生素對於普通的感冒無效，因為感冒通常是由病毒引起，而抗生素是針對細菌的。陳宜君理事長提醒，如果服用抗生素，務必依照醫師的處方指示用藥。確實完成用藥療程，切勿擅自停藥。

戰勝抗生素抗藥性　熟記四不一

面對AMR問題，王復德理事長與陳宜君理事長強調，在抗生素使用，應熟記「四不一要」觀念－：

·    「不」主動要求抗生素

·    「不」隨便自己買抗生素來吃

·    「不」吃他人的抗生素

·    「不」要隨便停藥

·    「要」遵守醫囑使用抗生素



資料來源：健康醫療網 濫用抗生素恐釀無藥可醫！　專家估：台灣每年將有3.3萬人死亡

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