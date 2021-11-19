COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

好地段兼具品牌力「三本仁和」鄰捷運G04　開案即壓軸！

▲三本建設是桃園指名度極高的品牌建商，新案「三本仁和」具備軌道經濟優勢，一公開即轟動。（圖／品牌提供）
▲三本建設是桃園指名度極高的品牌建商，新案「三本仁和」具備軌道經濟優勢，一公開即轟動。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-11-19 16:31:20

國家級重大建設聚焦桃園，產業到位菁英齊聚，人潮與錢潮匯流，強大優勢支撐起區域房市的一片好買氣，桃園市長鄭文燦曾在市政會議上表示，桃園擁有多項重大建設，平均房價只是台北房價的1/4，是北北基宜居的首選區域，難怪近期許多脫北客往桃園移居。也因此，2021市場討論聲量最高話題就屬桃園捷運綠線利多題材，沿線經過各區域房價順蠢蠢欲動、漲勢兇，第一期預計2026年通車，在此之前市場出現一波搶買潮，多數買家抓準2026年將迎接一波驚人漲勢，各個是摩拳擦掌卯起來選購，好買氣順勢推升房價不斷向上調價。

我是廣告 請繼續往下閱讀
秒殺非價格優勢　關鍵在捷運綠線

桃園好買氣八德、小檜溪重劃區都榜上有名，在桃園推案具高知名度的三本建設，近期推出不少系列精品案，每期推案開盤，總快速完銷，指標案例有八德擴大重劃區的「三本雲上」，訴求捷運綠線G01站與公園優勢，一推出即秒殺，今年下半年甫推出的「三本仁和」具綠捷G04站軌道經濟優勢，未來規劃中還有三鶯延伸線利多，一公開即轟動，品牌力與軌道經濟令購屋者嚮往。

30年品牌淬鍊　三本建設好品質有目共睹

市場儘管好買氣，消費者卻也非盲目選購，尤其房地產高單價、高總價商品，是奮鬥一輩子累積積蓄才能買到房子，無疑都希望能買到好商品，選購品牌建商產品，不論獵地哲學，甚至團隊、規劃與服務上，絕對更勝一案建商或無名建商，這是必然的。三本建設深耕桃園，品牌之路超過30年，經營品牌有成，以深厚建築實力，於桃園一級戰區繳出完美銷售佳績，繼「三本雲上」、「三本仁和」熱銷，在小檜溪重劃區更一次推出150-170億三案聯銷，驚人案量轟動業界。

▲三本建設30年品牌深厚實力，選在桃園精華區推出許多指標案。（圖／品牌提供）
▲三本建設30年品牌深厚實力，選在桃園精華區推出許多指標案。（圖／品牌提供）
桃園黑馬！八德、大湳站周圍房價看漲

桃園房價之所以飆漲，2026年完工的桃園捷運綠線是關鍵！依據實價登錄統計，桃捷綠線沿線各站房價，漲幅最大是G04大湳站，除了軌道經濟發酵，大湳商圈驚人商機，大湳公園、大湳市場與國民運動中心等機能都是利多優勢。「三本仁和」位處G04大湳站區域，現階段進場房價尚屬合理親民，待2026年綠捷完工後，房價勢必漲至滿水位，懂得把握時機的買家，更該把握最佳買點進場，買房如買股，價格忌追高，以確保資產保值，增值更有空間。

▲三本建設提早佈局捷運G04站，區域發展後勢可期。（圖／品牌提供）
▲三本建設提早佈局捷運G04站，區域發展後勢可期。（圖／品牌提供）
G04大湳站周圍房價之所以持續漲，與G04大湳站雙捷交匯有關係，未來三鶯線延伸線八德段LB14與G04大湳站會於市中心交匯，是大桃園出入雙北最重要門戶。未來在G04大湳站捷運出口，周圍三塊基地總計2400坪土地，桃市府斥資35億元進行規劃為桃園首例捷運聯開案，朝微型城市進行開發，商辦與商場在此成型。三本建設市場敏銳度高，提早佈局G04大湳站，「三本仁和」待桃園綠捷完工後，迎接是軌道交通對房價的補漲，想為一家人居住幸福或個人資產布局，是明智之選。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀