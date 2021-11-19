好地段兼具品牌力「三本仁和」鄰捷運G04　開案即壓軸！

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桃園好買氣八德、小檜溪重劃區都榜上有名，在桃園推案具高知名度的三本建設，近期推出不少系列精品案，每期推案開盤，總快速完銷，指標案例有八德擴大重劃區的「三本雲上」，訴求捷運綠線G01站與公園優勢，一推出即秒殺，今年下半年甫推出的「三本仁和」具綠捷G04站軌道經濟優勢，未來規劃中還有三鶯延伸線利多，一公開即轟動，品牌力與軌道經濟令購屋者嚮往。
30年品牌淬鍊 三本建設好品質有目共睹
市場儘管好買氣，消費者卻也非盲目選購，尤其房地產高單價、高總價商品，是奮鬥一輩子累積積蓄才能買到房子，無疑都希望能買到好商品，選購品牌建商產品，不論獵地哲學，甚至團隊、規劃與服務上，絕對更勝一案建商或無名建商，這是必然的。三本建設深耕桃園，品牌之路超過30年，經營品牌有成，以深厚建築實力，於桃園一級戰區繳出完美銷售佳績，繼「三本雲上」、「三本仁和」熱銷，在小檜溪重劃區更一次推出150-170億三案聯銷，驚人案量轟動業界。
桃園黑馬！八德、大湳站周圍房價看漲
桃園房價之所以飆漲，2026年完工的桃園捷運綠線是關鍵！依據實價登錄統計，桃捷綠線沿線各站房價，漲幅最大是G04大湳站，除了軌道經濟發酵，大湳商圈驚人商機，大湳公園、大湳市場與國民運動中心等機能都是利多優勢。「三本仁和」位處G04大湳站區域，現階段進場房價尚屬合理親民，待2026年綠捷完工後，房價勢必漲至滿水位，懂得把握時機的買家，更該把握最佳買點進場，買房如買股，價格忌追高，以確保資產保值，增值更有空間。
G04大湳站周圍房價之所以持續漲，與G04大湳站雙捷交匯有關係，未來三鶯線延伸線八德段LB14與G04大湳站會於市中心交匯，是大桃園出入雙北最重要門戶。未來在G04大湳站捷運出口，周圍三塊基地總計2400坪土地，桃市府斥資35億元進行規劃為桃園首例捷運聯開案，朝微型城市進行開發，商辦與商場在此成型。三本建設市場敏銳度高，提早佈局G04大湳站，「三本仁和」待桃園綠捷完工後，迎接是軌道交通對房價的補漲，想為一家人居住幸福或個人資產布局，是明智之選。